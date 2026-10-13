به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مارکو ربیو نماینده کشوری است که آغازش با کشتار وسیع سرخپوستان بومی همراه بود و ادامه اش با تهاجم، اشغال و کودتا در سرزمین‌های دیگر .

او نمی‌داند که ایرانیان از دیر باز تاکنون به انصاف ، مردم داری و حکمت شهره بوده و هستند.

وزیر خارجه آمریکا شاید با تحریف تاریخ خواسته توجیهی برای تهاجم تجاوزکارانه کشورش به سرزمین ایرانیان بتراشد، اما چون تاریخ را خوب نمیداند، آگاه نیست که ایرانیان هیچ گاه تجاوزگر نبوده‌اند ولی خوب بلدند که متجاوز را تنبیه کنند .

ایرانیان نشان داده‌اند که در طول تاریخ حتی با دشمن مغلوب هم رفتاری منصفانه داشته‌اند و نمونه این ادعا را می‌توان در شهر بیشاپور کازرون و سنگ نگاره والرین امپراطور مغلوب شده روم مشاهده کرد .