رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ارزش ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلاری هر تن کالای صادراتی کشور در برابر ۲ تا ۲.۵ هزار دلار برای هر تن کالای وارداتی، توسعه صادرات دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره ارزش را از راهکارهای افزایش ارزش افزوده و ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران؛ محمدعلی دهقان‌دهنوی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم دانش و فناوری در صادرات کشور گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های نوآور می‌توانند با توسعه محصولات فناورانه، ارتقای کیفیت تولید و تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش، نقش مؤثری در افزایش ارزش صادرات غیرنفتی ایران ایفا کنند.

وی در دومین روز از سلسله نشست‌های «هفت روز با صادرات» با عنوان «تجارت ارزش‌آفرین با صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان»، پایین بودن حجم صادرات نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و پایین بودن ارزش واحد کالا‌های صادراتی را دو چالش اساسی تجارت خارجی ایران عنوان کرد و با اشاره به صادرات حدود ۵۲ میلیارد دلاری کالا‌های غیرنفتی در سال گذشته اظهار کرد: افزایش مقیاس صادرات کشور مستلزم بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت‌های تولیدی، فناوری و نوآوری و همچنین توسعه بازار‌های هدف است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، پایین بودن ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی را یکی از موانع ارتقای ارزش‌آفرینی در تجارت خارجی دانست و افزود: ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی ایران حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است؛ درحالی‌که این رقم برای هر تن کالای وارداتی به حدود ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دلار می‌رسد.

به گفته دهقان‌دهنوی، این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش حجم صادرات به‌تنهایی کافی نیست و باید سهم کالا‌ها و خدمات دارای فناوری و ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی کشور نیز افزایش یابد.

وی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید محصولات با ارزش افزوده بالا تصریح کرد: برخی شرکت‌های توانمند داخلی محصولاتی تولید می‌کنند که ارزش هر تن آنها می‌تواند به بیش از یک میلیون دلار برسد. توسعه فعالیت این شرکت‌ها و افزایش سهم محصولات مشابه در صادرات، می‌تواند به ارتقای میانگین ارزش واحد کالا‌های صادراتی کشور کمک کند.

دهقان‌دهنوی تأکید کرد که نقش دانش‌بنیان‌ها در توسعه صادرات نباید صرفاً به صادرات مستقیم محصولات فناورانه محدود شود؛ بلکه فناوری و نوآوری باید در تمام بخش‌های تولید و صادرات کشور جریان پیدا کند تا محصولات با ارزش افزوده پایین نیز از طریق ارتقای فرآیند‌های تولید، بهبود کیفیت و تکمیل زنجیره ارزش، ظرفیت بیشتری برای رقابت در بازار‌های جهانی پیدا کنند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع پایین‌دستی گفت: برخی مواد اولیه و محصولات واسطه‌ای ایران پس از فرآوری در کشور‌های دیگر، با ارزش چندبرابری به بازار عرضه می‌شوند. این مسئله نشان می‌دهد که تکمیل زنجیره‌های تولید در داخل کشور می‌تواند فرصت مهمی برای افزایش ارزش افزوده، تقویت صادرات و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تولیدی ایران باشد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با طرح این پرسش که چرا مراحل تکمیلی فرآوری در داخل کشور انجام نشود، بر ضرورت توسعه صنایع پایین‌دستی و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه برای خلق ارزش افزوده بیشتر تأکید کرد.

وی همچنین هدف از برگزاری رویداد‌های «هفت روز با صادرات» را قدردانی از تلاش دستگاه‌های مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی، معرفی برنامه‌ها و حمایت‌های نهاد‌های مسئول و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف عنوان کرد.

دهقان‌دهنوی در پایان، توسعه صادرات کالا‌ها و خدمات دانش‌بنیان، افزایش بهره‌گیری از فناوری در صنایع مختلف و تکمیل زنجیره‌های ارزش را از محور‌های اصلی ارتقای عملکرد صادراتی کشور دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های متولی فناوری و فعالان اقتصادی برای تحقق این اهداف تأکید کرد.