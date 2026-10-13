در راستای اجرای قوانین حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات، ۵۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در روستای سعیدآباد شهرستان پیشوا تخریب و ۳۰ هزار متر مربع از زمین‌های کشاورزی این منطقه آزادسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن بنائیان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا، از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: این عملیات طبق دستورات مقام قضایی و با هدف حفاظت از منابع کشاورزی انجام شده است که در پی آن، ۵۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در روستای سعیدآباد تخریب و اراضی مذکور به حالت اول اعاده گردید.