نماینده برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در ایران، همکاری‌های بین‌المللی و مشارکت نهاد‌های ملی و محلی را برای مقابله مؤثر با پدیده فرامرزی گرد و غبار ضروری دانست.

مقابله با گرد و غبار نیازمند همکاری جهانی است

مقابله با گرد و غبار نیازمند همکاری جهانی است



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، لوان بوآدزه در بیست‌وچهارمین نشست کارگروه ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار، با تأکید بر اینکه گرد و غبار مرز‌های سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد، گفت: مقابله با این پدیده به همکاری مستمر کشور‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۴ به‌عنوان دهه مقابله با گرد و غبار از سوی سازمان ملل متحد افزود: در این دوره باید آگاهی عمومی افزایش یابد و ظرفیت‌ها و منابع موجود برای مدیریت این پدیده و کاهش آثار آن به کار گرفته شود.

بوآدزه با اشاره به همکاری‌های برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و دبیرخانه ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار از سال ۲۰۲۳ گفت: این همکاری‌ها زمینه پیگیری پیشنهاد‌های تأمین مالی برای حمایت از برنامه‌های محیط زیستی کشور را فراهم کرده است.

وی، پیشنهاد‌های مرتبط با صندوق کی‌بی‌اف در حوزه تنوع زیستی، پیگیری حمایت ژاپن از منطقه سیستان و پیشنهاد مقابله با گرد و غبار در استان اصفهان از طریق صندوق سیکا را از جمله این اقدامات برشمرد.

نماینده سازمان ملل متحد با تأکید بر تداوم همکاری‌ها افزود: پیشبرد اقدامات مشترک برای مقابله با گرد و غبار و حمایت از برنامه‌های مرتبط همچنان در دستور کار قرار دارد.