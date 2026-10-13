مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران گفت: با استقبال مردم ایران میزان ذخایر خونی برای نخستین بار در تاریخ کشور به ۱۲ روز رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، احمد قره باغیان مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران در آیین تودیع و معارفه مدیران انتقال خون مازندران در ساری گفت: اهمیت فعالیت انتقال خون در ۲ مقوله سلامت و کیفیت خون است و خون بدون عارضه نیست. اما در قبل از جنگ رمضان میزان ذخایر خون ۴ روز بود و تا آخر اسفند این میزان به ۹ روز و در فروردین به ۱۲ روز رسید.

وی با بیان اینکه در کشور‌های توسعه افته میزان ذخایر خونی ۸ تا ۱۲ روز است عنوان کرد: برای نخستین بار در تاریخ ایران میزان ذخایر خونی به ۱۲ روز رسید که این به علت استقبال فوق العاده مردم بود.

قره باغیان در ادامه عنوان کرد: ۲.۷ درصد جمعیت اکنون اهدا کنندگان خون هستند و به ذخایر خونی نیز نیاز همیشگی و هر روزه داریم که باید مردم به آن توجه کنند..

او با توضیح این که سه گروه از نیازمندان خونی همواره در کشور وجود دارند که مهمترین گروه ۲۰ میلیون نفری تالاسمی هستند، افزود: گروه دوم انواع بیماران سرطانی هستند و گروه سوم نیز کسانی که عمل‌های جراحی عمومی را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه عقب افتادگی جراحی‌های عمومی نیاز خون را دوچندان کرده است، تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده سرعت نظام سلامت ۲ برابر شده است، اما انتقال خون کوچک و رشد متناسب با نیاز‌های خونی جامعه نکرده است.

قره باغیان به مشکلات معیشتی کارکنان انتقال خون ایران هم اشاره کرد و با بیان این که دغدغه‌های اصلی سازمان مشکلات رفاهی کارکنان انتقال خون است گفت: در صدد هستیم تا فوق‌العاده خاص را عملیاتی کنیم، سازمان برنامه و بودجه استان‌های کشور به ادارات کل انتقال خون در خصوص حمایت‌های رفاهی اهتمام لازم را ندارند. البته بدانید شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران با بیان این که امروز ورود کیسه خون با چالش مواجه شده است، ادامه داد: پذیرایی از اهدا کنندگان خون در سازمان نیز مطلوب نیست و در این خصوص مراکز انتقال خون نیازمند حمایت استانداری‌ها است.

قره باغیان با تاکید بر این که باید فرایند‌های سابق جذب اهدا کنندگان خون تغییر بیاید، تصریح کرد: بانوان و جوانان را باید پای کار بیاوریم، فرهنگ اهدای خون در جامعه عمیق است، اما کم کاری در نحوه جذب اهدای خون در سازمان وجود دارد.

وی به وضعیت اهدای خون و نیاز خون مردم مازندران اشاره کرد و گفت: معتقدیم گردشگران هنگام سفر در مناطق مختلف کشور به خصوص شمال می‌توانند خون اهدا کنند. امروز به دلیل فرایند رو به جلوی جمیعت سالمندی متوسط سن اهدا کنندگان خون در کشور در حال افزایش است.

وی خاطر نشان کرد: به همین دلیل معتقدیم تجهیزات و بکارگیری نیروی انسانی در انتقال خون متناسب با توسعه مراکز درمانی در کشور به خصوص مراکز تخصصی و فوق تخصصی درمانی رشد نکرده است یعنی به توسعه مراکز خون گیری توجه نشد.

وی خاطر نشان کرد: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مراکز درمانی به سرم و خون وابسته است، مقوله‌ای که وزارت بهداشت و درمان برای توسعه همزمان آن اهتمام نکرده است.

جمعیت دائمی غیربومی مازندران به کمک انتقال خون استان بیایند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان این که امروز جمعیت غیر بومی با سکونت دایمی در استان مشکلات زیر ساختی را دوچندان کرده است، گفت: نیاز خون در استان با همکاری مسافران و گردشگران که اکنون از جمعیت دایمی استان محسوب می‌شوند تامین خواهد شد.

مصطفی سوادکوهی تصریح کرد: فرمانداران مازندران باید برای تامین خون از سوی جوانان و زنان پای کار بیایند. این که طبق بررسی‌های آماری اهدای خون از سوی زنان استان در ایام جنگ تا ۳۰ درصد رسیده بود، نشانه وجود فرهنگ نوعدوستی در این خطه شمالی است.

مدیر کل جدید انتقال خون مازندران با بیان این که بزرگترین سرمایه سازمان نیروی انسانی است و انتقال خون با همکاری کارکنان و مردم می‌تواند خون مورد نیاز استان را تامین کند، گفت: امروز شرایط ذخیره خون در استان به شرایط نرمال رسیده است و این را مدیون مردم مومن استان به خصوص اهدا کنندگان خون هستیم.

اسماعیل پوریانی افزود: اطلاع رسانی و همکاری اصحاب رسانه نیز در ترویج اهدا خون بسیار مهم است.

طبق آمار حدود ۱۴ هزار بیمار خاص شامل بیماران تالاسمی، هموفیلی، سرطانی و دیالیزی در استان وجود دارند که به تزریق خون نیاز دارند که از این تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی هستند.

اداره کل انتقال خون استان مازندران با داشتن ۱۴ پایگاه ثابت و سه اتوبوس سیار اهدای خون، وظیفه تامین خون و فرآورده‌های خونی ۴۷ مرکز درمانی و بیمارستان‌های استان و نزدیک به ۱۴ هزار بیمار خاص از جمله تالاسمی، هموفیلی، سرطانی و دیالیزی را برعهده دارد.