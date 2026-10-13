به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسعود ارمغان گفت: بر اساس نرخ‌نامه مصوب، هزینه ماهانه سرویس مدارس با خودروی مینی‌بوس برای مسیر‌های تا ۲ کیلومتر هفت میلیون ریال، تا چهار کیلومتر ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و تا ۶ کیلومتر ۱۱ میلیون ریال تعیین شده است.

وی افزود: نرخ ماهانه سرویس مدارس با خودروی ون برای مسیر‌های تا ۲ کیلومتر ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا چهار کیلومتر ۱۱ میلیون ریال و تا ۶ کیلومتر ۱۴ میلیون ریال مصوب شد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل شهرداری خرم‌آباد ادامه داد: همچنین نرخ ماهانه سرویس مدارس با خودروی سواری برای مسیر‌های تا ۲ کیلومتر ۱۱ میلیون ریال تا چهار کیلومتر ۱۴ میلیون ریال و تا ۶ کیلومتر ۱۷ میلیون ریال تعیین شده است.

ارمغان با اشاره به مبنای محاسبه نرخ‌های اعلام‌شده گفت: مبالغ این نرخ‌نامه برای یک ماه در نظر گرفته شده و محاسبات بر اساس ظرفیت چهار سرنشین برای خودروی سواری، ۱۰ سرنشین برای ون و ۱۶ سرنشین برای مینی‌بوس است.