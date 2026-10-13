سرزمین آفتاب در میدان؛ مردم استان مرکزی پای ایران ایستادند

مردم استان مرکزی، سرزمین آفتاب، با حضور در میادین و خیابان‌های شهر‌های مختلف استان، حمایت خود را از ایران اسلامی و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و با حضور خود، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و پشتیبانی از کشور را به نمایش گذاشتند.