به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی یوسفی گفت: برداشت محصول خرما از نخلستان‌های شهرستان زرین‌دشت از اوایل مهرماه آغاز شده است و با توجه به روند رسیدن محصول، تا اوایل آبان‌ماه ادامه دارد.

او با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان زرین‌دشت در زمینه تولید محصولات باغی و به‌ویژه خرما افزود: این شهرستان دارای ۷۰۰ هکتار نخیلات است که از این میزان، حدود ۳۵۰ هکتار به مرحله باردهی رسیده است و هر ساله بخشی از نیاز بازار به این محصول را تأمین می‌کند.

یوسفی ادامه داد: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود از سطح نخیلات بارور شهرستان، بیش از هزار و ۴۰۰ تن محصول خرما و رطب تولید شود که پس از برداشت، به بازار‌های مصرف عرضه شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت بیان کرد: بخشی از این محصول ظرفیت عرضه در بازار‌های خارج از کشور را نیز دارد و می‌تواند در رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با بخش کشاورزی منطقه نقش مؤثری ایفا کند.

او با اشاره به میزان برداشت رطب در سال جاری افزود: تاکنون حدود ۱۰۰ تن رطب از نخلستان‌های شهرستان برداشت و به بازار مصرف عرضه شده است و همچنین پیش‌بینی می‌شود در ادامه فصل برداشت، حدود هزار و ۳۰۰ تن خرما از نخیلات بارور شهرستان برداشت شود.

یوسفی با بیان اینکه تنوع ارقام خرما از ظرفیت‌های مهم نخلستان‌های زرین‌دشت به شمار می‌رود، گفت: شاهانی، خاصویی، پیارم، زاهدی، لشت و زرد از جمله ارقام خرمای تولیدی این شهرستان هستند که هرکدام از نظر ویژگی‌های ظاهری، کیفیت، بافت و زمان رسیدن، خصوصیات متفاوتی دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت اضافه کرد: وجود این تنوع رقمی، زمینه عرضه محصولات متناسب با سلیقه و نیاز بازار‌های مختلف را فراهم می‌کند.

او ادامه داد: یکی از ویژگی‌های خرمای تولیدی زرین‌دشت، مرغوبیت محصول است که استفاده کمتر از سموم شیمیایی در نخلستان‌ها از جمله عوامل مؤثر در این زمینه به شمار می‌رود، توجه به اصول فنی در مدیریت باغ‌ها و رعایت توصیه‌های کارشناسی می‌تواند در حفظ کیفیت محصول و افزایش قابلیت عرضه آن به بازار‌های مصرف مؤثر باشد.

او همچنین با اشاره به اهمیت برداشت به‌موقع خرما افزود: رعایت زمان مناسب برداشت و دقت در مراحل جمع‌آوری و نگهداری خرما، نقش مهمی در حفظ کیفیت محصول و کاهش ضایعات دارد و عرضه محصول با کیفیت مطلوب می‌تواند به افزایش رضایت مصرف‌کنندگان و تقویت جایگاه خرمای تولیدی شهرستان زرین دشت در بازار کمک کند.

یوسفی با اشاره به اهمیت نخیلات در اقتصاد بخش کشاورزی منطقه بیان کرد: تولید خرما علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار به محصولات باغی، زمینه ایجاد اشتغال فصلی در مراحل برداشت، جمع‌آوری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و عرضه محصول را فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت افزود: توسعه ظرفیت‌های تولیدی و توجه به ارتقای کیفیت و بازاریابی مناسب محصولات خرما می‌تواند در افزایش ارزش اقتصادی این محصول و تقویت درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی شهرستان نقش مهمی داشته باشد.