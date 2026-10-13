به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دمحمدعباس یوسف‌وند، رئیس دادگستری، و فرهاد زرشکی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه، به همراه نمایندگان دستگاه‌های امنیتی از این واحد تولیدی بازدید و وضعیت زیست‌محیطی آن را بررسی کردند.

در این بازدید، دادستان فیروزکوه با صدور اخطاریه‌های قانونی، مهلتی یک‌ماهه را برای حذف کامل منشأ بوی نامطبوع تعیین کرد و هشدار داد در صورت عدم رفع آلودگی در بازه زمانی مقرر، برخورد قانونی قاطعی با مسئولان این کارخانه صورت خواهد گرفت.

همچنین رئیس دادگستری فیروزکوه با تأکید بر لزوم رعایت الزامات قانونی و زیست‌محیطی توسط واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد که وضعیت واگذاری زمین‌های شهرک صنعتی قدیم و تکلیف واحدهای غیرفعال آن نیز باید در چارچوب قانون بررسی شود.