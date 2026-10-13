اجتماع جوانان و دانشجویان جان‌فدای ایلام در دانشگاه ایلام برگزار شد و دانشجویان جان‌فدایی را آمادگی برای دفاع از وطن و تلاش برای پیشرفت کشور دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این اجتماع که با حضور جوانان و دانشجویان ایلامی برگزار شد، شرکت‌کنندگان درباره مفهوم جان‌فدایی و مسئولیت نسل جوان به گفت‌و‌گو پرداختند.

دانشجویان با تأکید بر وفاداری به میهن، جان‌فدایی را آمادگی برای فدا کردن جان در راه وطن و دفاع از ایران تا آخرین قطره خون دانستند و با اشاره به نقش دانشگاهیان در شرایط امروز، ارتقای سطح علمی و دستیابی به قله‌های پیشرفت را از وظایف دانشجویان برشمرد و بر ضرورت همراهی با رهنمود‌های رهبر انقلاب تأکید کرد.

همچنین در پاسخ به پرسشی درباره هدف قرار گرفتن مدارس، دانشگاه‌ها و دانشمندان، این حملات را تلاشی برای تضعیف توان علمی و مسیر پیشرفت کشور ارزیابی کردند.

این اجتماع فرصتی برای بیان دیدگاه‌های جوانان و دانشجویان ایلامی درباره مفهوم جان‌فدایی، مسئولیت نسل دانشگاهی و اهمیت پیشرفت علمی کشور بود.