طی یک سال گذشته، ۱۰۵ نفر از کارکنان دولت در زنجان به محکومیت‌های اداری از جمله انفصال موقت، توبیخ، کسر حقوق و تنزل گروه محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بازرس کل استان زنجان با بیان اینکه رویکرد اصلی سازمان بازرسی، پیشگیری از فساد، صیانت از حقوق مردم و حمایت از مدیران پاکدست است، گفت: طی یکسال گذشته، ۱۰۵ نفر از کارکنان دولت محکومیت اداری دریافت کردند که این محکومیت‌ها شامل انفصال موقت، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق‌ العاده شغل، تنزل گروه و تغییر محل جغرافیایی خدمت بوده است.

سجاد ده‌ده‌جانی در نشست خبری با تشریح عملکرد یک‌ساله سازمان بازرسی کل استان،افزود: در مجموع ۳۱۹ پرونده در بخش‌های مختلف تشکیل یا بررسی شده و ۳۶۵ گزارش نیز برای دستگاه‌های مربوط ارسال شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۷۱ مورد حاوی پیشنهادهای سازمان بازرسی بوده که مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آنها برای دستگاه‌های مربوط لازم‌الاجراست.

بازرس کل استان زنجان توضیح داد: مسئولان مربوط باید ظرف ۱۰ روز از وصول گزارش، اقدامات اجرایی لازم را انجام دهند و مستمراً نتیجه اقدامات خود را به سازمان بازرسی اعلام کنند که در صورت استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی و فراهم‌شدن شرایط مقرر قانونی برای مسئولان متخلف نیز مجازات پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی استان همکاری مناسبی در این زمینه داشته‌اند، گفت: بر اساس آخرین آمار، بیش از ۹۰ درصد پیشنهادهای ارائه‌شده تعیین تکلیف شده و بخش محدودی از آنها باقی مانده است که باید پیگیری شود.

ده‌ده‌جانی با اشاره به پرونده‌های تخلفاتی رسیدگی‌شده در سال گذشته گفت: در این مدت ۶۵ پرونده تخلفاتی بررسی و ۱۰۴ نفر به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی معرفی شدند.

وی کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف، نقض قوانین و مقررات، سرپیچی از دستورهای قانونی مقام بالاتر، سوءاستفاده از موقعیت اداری، ارائه گزارش خلاف واقع، تبعیض و روابط غیراداری در اجرای قوانین و استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی را از جمله عناوین تخلفات اعلام کرد.

بازرس کل استان زنجان درباره تفاوت احتمالی برخی آمارها نیز توضیح داد: بخشی از معرفی‌شدگان به هیأت‌های رسیدگی یا مراجع قضایی مربوط به سال‌های گذشته هستند که احکام آنان در سال مورد گزارش صادر یا به سازمان اعلام شده؛ ازاین‌رو ممکن است آمار معرفی‌شدگان و محکومان کاملاً با یکدیگر منطبق نباشد.

بازرس کل استان زنجان با اشاره به پرونده‌های دارای جنبه کیفری گفت: در سال گذشته، در ارتباط با حدود ۶ پرونده کیفری، هشت نفر به مراجع قضایی معرفی شدند و بر اساس آخرین آمار با احتساب معرفی‌شدگان قبلی، برای ۳۸ نفر محکومیت قضایی صادر شده است.

ده‌ده‌جانی با قدردانی از همکاری مسئولان قضایی استان افزود: عناوین محکومیت‌ها شامل حبس، رد مال، شلاق تعزیری، جزای نقدی، محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و جبران خسارت وارده به دولت بوده است.

وی تخریب یا تضییع اموال عمومی، تصرف یا استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی، مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تخلفات مرتبط با مواد پنج و ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را از جمله موضوعات پرونده‌های ارجاعی به مراجع قضایی برشمرد.

بازرس کل استان زنجان با تأکید بر ضرورت برخورد با فساد در همه سطوح مدیریتی گفت: نظارت سازمان بازرسی محدود به کارکنان رده‌های پایین نیست و هر فردی که طبق قانون مشمول نظارت باشد، در صورت ارتکاب تخلف یا جرم به مرجع قانونی مربوط معرفی خواهد شد.

وی تأکید کرد: در مسیر مبارزه با فساد، از هیاهو و فضاسازی‌ها هراسی نداریم و با جدیت به وظایف قانونی خود ادامه می‌دهیم در عین حال، حمایت از مدیران پاکدست، قانون‌مدار و شجاع که برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کنند، از رویکردهای جدی سازمان بازرسی است