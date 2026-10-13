پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی پس از اتمام موفقیت‌آمیز تعمیرات اساسی سالیانه، خود را برای ورود به فصل سرد سال و تأمین پایدار گاز کشور آماده کردند. همزمان، روند بازسازی و توسعه تجهیزات با سرعت مناسبی در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید بورد سرپرست وزارت نفت در بازدید از تأسیسات پارس جنوبی و در گفت‌و‌گو با شبکه خبر با اشاره به اتمام به‌موقع تعمیرات اساسی در ماه‌های شهریور و مهر گفت: خوشبختانه از نظر تعمیرات اساسی، کار در پالایشگاه‌های پارس جنوبی به اتمام رسیده و بخش عمده‌ای از تعمیرات ­انجام شده است.

حمید بورد، ­هدف از این سفر را ابلاغ سلام ریاست محترم جمهوری به کارکنان سخت‌کوش صنعت نفت و مردم شریف بوشهر و همچنین بررسی­ نزدیک از روند پیشرفت پروژه‌ها بود.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های بازسازی و طرح‌های توسعه‌ای با سرعت مضاعفی دنبال می‌شود، افزود: امروز آمده‌ایم تا با بررسی و رفع موانع موجود، سرعت بازسازی‌ها را افزایش دهیم تا بتوانیم در زمستان پیش‌رو، خدمات‌رسانی مناسبی به ملت شریف ایران داشته باشیم.

سرپرست وزارت نفت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور و صیانت از منابع ملی، از عموم شهروندان درخواست کرد تا با رعایت الگو‌های بهینه مصرف، صنعت نفت را در گذر از زمستان یاری کنند.

بورد گفت: با توجه به جنایات و خسارات واردشده از سوی دشمن، از مردم عزیز کشورمان تقاضا دارم صرفه‌جویی لازم را داشته باشند، مصرف بی‌پروای انرژی را کنار بگذارند و این نعمت خدادادی را به نحو صحیح مصرف کنند تا با هم‌افزایی، از این گردنه‌های سخت تاریخی نیز با موفقیت عبور کنیم.