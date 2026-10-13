برنامه‌های «شهر امن» با بررسی تخلفات وسایل نقلیه سنگین، «به خانه برمی‌گردیم» با موضوع‌های مدیریت هوشمندانه فضای مجازی و حریم دیجیتال در خانه و «تهران ۲۰» با بررسی نحوه اتصال کارت بانکی به کارت سوخت، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «شهر امن» چهارشنبه ۲۲ مهر با حضور معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، به بررسی تخلفات وسایل نقلیه سنگین می‌پردازد.

سرهنگ «فیروز کشیر»، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، در این برنامه ضمن تشریح تخلفات تأثیرگذار و مؤثر وسایل نقلیه سنگین از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، تردد‌های غیرمجاز و تخلفات پلاک، به بررسی انواع تخلفات این حوزه می‌پردازد.

برنامه «شهر امن» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «مجتبی احمدی» و اجرای «ابوالفضل اینانلو»، روز‌های زوج ساعت ۶:۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز به موضوعاتی از قبیل مدیریت هوشمندانه فضای مجازی و حریم دیجیتال در خانه، تجربه موفقیت در المپیاد نجوم، کارآفرینی برای جوانان، آموزش آشپزی و هنر‌های دستی می‌پردازد.

در این برنامه که با اجرای «محمد نظری» و «زینب پورابراهیم» روی آنتن می‌رود، «سید امیرحسین حسینی»، کارشناس رسانه، درباره ضرورت تعیین حریم استفاده از تلفن همراه و ابزار‌های دیجیتال در خانواده، مدیریت هوشمندانه فضای مجازی و تأثیرات آن بر روابط خانوادگی و سلامت روان، به‌ویژه در کودکان و نوجوانان، گفت‌و‌گو خواهد کرد.

در بخش دیگری از برنامه، «سارینا علم‌پور»، برنده المپیاد نجوم، به روایت داستان موفقیت خود، مسیر علاقه‌مندی به علم نجوم و ستاره‌شناسی و نقش خانواده در کسب افتخارات علمی می‌پردازد.

علاوه بر این، «حمیدرضا پناهنده»، کارآفرین، درباره چالش‌ها و راهکار‌های موفقیت در راه‌اندازی کسب‌وکار سخن خواهد گفت.

در بخش آشپزی برنامه نیز «سیده سکینه محمودی»، مربی آشپزی، طرز تهیه «کوکی شکلاتی مغزدار» با مواد ساده را ارائه آموزش می‌دهد.

همچنین در این برنامه «شهره زندی»، مربی هنری، به آموزش تکنیک‌های هنری ساده و خلاقانه برای تقویت مهارت‌های دستی و خلاقیت می‌پردازد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» کاری از گروه کودک و خانواده، به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.

بررسی نحوه اتصال کارت بانکی به کارت سوخت و همچنین جایگاه و اهمیت دانشگاه فرهنگیان، موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.

در میز «فرصت»، «رضا نواز»، سخنگوی جایگاه‌داران سوخت، به بررسی مطالبات شهروندان در خصوص فعال‌سازی سهمیه بنزین در کارت بانکی عضو شبکه شتاب، شفافیت در توزیع سوخت یارانه‌ای و جزئیات طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های سوخت خواهد پرداخت.

همچنین در میز «بلوار فرهنگ»، «علی محمدی»، رئیس دانشگاه فرهنگیان، به بررسی جایگاه این دانشگاه با محوریت محتوای تحصیلی، نحوه گزینش، استخدام و تحصیل می پردازد.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی» کاری از گروه تهران و شهروندی شبکه تهران است که روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۲۰ پخش می‌شود.