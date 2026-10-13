به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت‌الاسلام صادق اسلامی گفت: پنج نفر از دستگیرشدگان با قرار تأمین کیفری روانه زندان شده‌اند.

رئیس دادگاه عمومی دیشموک با تأکید بر اینکه امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: در پی وقوع نزاع دسته‌جمعی در روستای دلی و جان‌باختن سه نفر از اهالی، دستگاه قضایی بلافاصله در محل حاضر شد و دستورات قاطع برای شناسایی و دستگیری آمران، عاملان و اخلالگران نظم عمومی صادر کرد.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و امنیتی انجام‌شده، تعدادی از افراد مرتبط با این نزاع دستگیر شده‌اند و پنج نفر از دستگیرشدگان با قرار تأمین کیفری روانه زندان شده‌اند.

رئیس دادگاه عمومی دیشموک همچنین درباره انتشار برخی فیلم‌ها و تصاویر در فضای مجازی با موضوع تخریب منازل و اموال مردم هشدار داد و تصریح کرد: این تصاویر و فیلم‌ها مربوط به بخش دیشموک نیستند.

وی اضافه کرد: پلیس اطلاعات و پلیس فتا فضای مجازی را رصد می‌کنند و با افرادی که با انتشار محتوای نادرست موجب تشویش اذهان عمومی و برهم‌زدن امنیت روانی جامعه شوند، برابر قانون برخورد خواهد شد.

محمدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به ابعاد این حادثه گفت: اختلافی که در ابتدا میان چند نفر شکل گرفته بود، به خانواده‌ها و سطح روستا کشیده شد و در نهایت، جان سه نفر از افرادی را گرفت که با یکدیگر نسبت خویشاوندی و همسایگی داشتند.

وی ضمن قدردانی از تلاش مسئولان اجرایی، انتظامی، امنیتی، نظامی، دستگاه قضایی، روحانیت، معتمدان و ریش‌سفیدان منطقه افزود: از همان ابتدا، نیرو‌های انتظامی، سپاه، بسیج و مجموعه‌های امنیتی و قضایی برای کنترل شرایط و جلوگیری از گسترش درگیری در منطقه حضور یافتند و شورای تأمین شهرستان نیز جلسات متعددی برای مدیریت شرایط برگزار کرده است.

فرماندار شهرستان کهگیلویه، نیز با تسلیت جان‌باختن سه نفر از شهروندان به مردم شهرستان، به‌ویژه اهالی بخش دیشموک با اشاره به اینکه اختلاف اولیه در شهرستان رامهرمز استان خوزستان شکل گرفته و سپس به روستای دلی کشیده شده است، افزود: در کنار اقدامات قانونی و انتظامی، از ظرفیت بزرگان و معتمدان برای کاهش تنش‌ها استفاده می‌کنیم و تأکید مجموعه مدیریت استان و شهرستان بر حفظ امنیت، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از آسیب بیشتر به شهروندان است.

سید ایرج کاظمی‌جو به با قدردانی از همکاری مردم و بزرگان منطقه تأکید کرد: تلاش می‌شود با همراهی مردم و حضور مستمر نیرو‌های مسئول، شرایط به‌سرعت مدیریت شود و آرامش به منطقه بازگردد.