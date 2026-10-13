مدیرکل محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی از پیگیری تامین شکر کشور در سفر به خوزستان خبر داد و گفت: ظرفیت تولید نیشکر و چغندر پاییزه این استان و همکاری کشاورزان و کارخانه‌های قند، نقش مهمی در افزایش تولید داخلی و نزدیک‌شدن به خودکفایی شکر دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین اصغری در حاشیه نشستی با حضور مدیران عامل کارخانه‌های قند و مدیران بخش کشاورزی این کارخانه‌ها در اهواز اظهار کرد: شکر مورد نیاز کشور از سه منبع چغندر پاییزه، چغندر بهاره و نیشکر تامین می‌شود و خوزستان به‌عنوان تنها استان تولیدکننده نیشکر کشور و یکی از استان‌های دارای سهم قابل توجه در تولید چغندر پاییزه، از جایگاه مهمی در تامین شکر برخوردار است.

وی با اشاره به سفر خود به خوزستان با هدف پیگیری مسائل مرتبط با تامین شکر کشور افزود: در این سفر، نشستی با مدیران عامل کارخانه‌های قند و مدیران بخش کشاورزی این کارخانه‌ها که در کشت پاییزه سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ استان مشارکت دارند، برگزار شد که جلسه‌ای مفید برای بررسی مسائل و هماهنگی‌های لازم بود.

اصغری با اشاره به دغدغه‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان ابراز امیدواری کرد: با فراهم‌شدن شرایط مناسب و همکاری بخش‌های مختلف، عملکرد مطلوبی در تولید شکر در استان حاصل شود و گام‌های موثرتری برای تحقق خودکفایی در این محصول برداشته شود.

مدیرکل محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: با تلاش و همکاری سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، کشاورزان و کارخانه‌های قند، می‌توان زمینه افزایش تولید شکر و نزدیک‌شدن به هدف خودکفایی در این محصول را فراهم کرد.

براساس این گزارش مجموعه توسعه نیشکر خوزستان با تولید بیش از ۴۰ درصد از شکر مورد نیاز کشور، ظرفیت چشمگیری برای دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول راهبردی دارد.

نیاز سالانه کشور به شکر حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که از این میزان، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر از طریق تولید داخلی شامل نیشکر و چغندرقند تامین می‌شود.