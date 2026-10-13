به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: در پی وقوع آتش‌سوزی در خانه‌ای، مأموران انتظامی و عوامل آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و با اقدام به‌موقع آتش‌نشانان از گسترش حریق جلوگیری شد.

وی افزود: پس از بررسی صحنه و تأیید عمدی بودن آتش‌سوزی از سوی کارشناسان آتش‌نشانی، مأموران کلانتری ۱۳ رشت با تحقیقات میدانی و جمع‌آوری سرنخ‌ها، متهم ۴۹ ساله را در کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رشت خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیس به ارتکاب این اقدام اعتراف کرد و اختلافات شخصی و خانوادگی را انگیزه خود اعلام کرد.

سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت : متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.