

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید تا ساعت ۱۵ جمعه ۲۴ مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) امیرعلی حیدری (تهران)

۶۳ کیلوگرم: محمد مهدی کشتکار (فارس) علی حق نژاد (فارس)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) اهورا محمدی (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: سیددانیال سهرابی (خوزستان) رامین بخشی (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) امیرمهدی سعیدی نوا (قم)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) علیرضا محمدحسینی (تهران)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) محمدحسین استادمحمد معمار (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) مهران دریاباری (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) علی کریمی (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده، مجید رمضانی، طالب نعمت پور، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، بابک ولی محمدی