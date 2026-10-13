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اردوی پایانی تیم ملی کشتی فرنگی از ۲۴ تا ۲۹ مهرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که میباید تا ساعت ۱۵ جمعه ۲۴ مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد)
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) امیرعلی حیدری (تهران)
۶۳ کیلوگرم: محمد مهدی کشتکار (فارس) علی حق نژاد (فارس)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) اهورا محمدی (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: سیددانیال سهرابی (خوزستان) رامین بخشی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) امیرمهدی سعیدی نوا (قم)
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) علیرضا محمدحسینی (تهران)
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) محمدحسین استادمحمد معمار (تهران)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) مهران دریاباری (مازندران)
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) علی کریمی (مازندران)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده، مجید رمضانی، طالب نعمت پور، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، بابک ولی محمدی