رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در فضای مجازی نوشت: برای نخستین بار در کشور، حجم زیادی از داده شامل ۱۰ میلیون دادنامه و یک میلیون اظهارنامه، پس از گمنام‌سازی و با حفظ حریم خصوصی، برای آموزش هوش مصنوعی در اختیار سکو‌ها قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد کاظمی‌فرد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: این نخستین بار در کشور است که یک دستگاه حاکمیتی ارائه این قبیل خدمات خود را در اختیار سکو‌ها قرار داده است. ما از مزیت سکوها، یعنی دسترسی بالای مردم و سهولت استفاده، بهره بردیم و به آنها میدان دادیم تا خدمات قضایی را انجام دهند.

وی افزود: این نخستین بار در کشور است که به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی، حجم زیادی از داده شامل ۱۰ میلیون دادنامه و یک میلیون اظهارنامه، پس از گمنام‌سازی و با حفظ حریم خصوصی، جهت آموزش هوش مصنوعی در اختیار سکو‌ها قرار داده شده تا هوش مصنوعی این سکو‌ها بتواند از رقبای خارجی خود فاصله بگیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: این نخستین بار در کشور است که یک خدمت پایه‌ای حاکمیتی با کمک هوش مصنوعی انجام می‌شود که قطعاً به رونق کسب‌وکار هوش مصنوعی و پیشبرد تأکیدات رهبر شهید انقلاب در زمینه هوش مصنوعی منجر خواهد شد.