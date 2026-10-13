معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینکه روز ملی ۱۳ آبان، پیشانی مبارزه با استکبار جهانی است، گفت: ۱۳ آبان نمادی است که خوی استکباری و نقشه‌های آمریکا برای ایران و منطقه را برای همگان آشکار ساخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در جلسه هم‌اندیشی ستاد استانی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ، بر اهمیت این روز به عنوان پیشانی مبارزه با استکبار جهانی تأکید کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به پیشینه استکباری آمریکا در ایران، از ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد تا حوادث پس از انقلاب، تصریح کرد: ۱۳ آبان نمادی است که خوی استکباری و نقشه‌های آمریکا برای ایران و منطقه را برای همگان آشکار ساخت.

وی افزود: اگرچه جنایات آمریکا از شهادت رهبری و فرماندهان تا سرنگونی هواپیمای مسافربری و حملات رژیم بعث عراق، در یک روز نمی‌گنجد، اما ۱۳ آبان پیشانی و نماد تمام این انزجارات است.

نجاتی در ادامه به تحلیل شرایط کنونی کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: مذاکرات هرگز به معنای دوستی با آمریکا نیست، بلکه تنها به معنای آتش‌بس است. تا زمانی که سیاست استکباری آمریکا و هدف آنها برای پایان دادن به نظام و تجزیه کشور ادامه داشته باشد، ملت ایران هرگونه رابطه دوستانه را ناممکن می‌دانند.

وی با تأکید بر لزوم بیداری نسل جدید، از مدیران خواست تا برنامه‌ها را تنها به راهپیمایی محدود نکنند و جوانان را با ابعاد مختلف جنایات آمریکا آشنا سازند.

نجاتی افزود: ۱۳ آبان زیربنای روزهایی، چون قدس و ۲۲ بهمن است. روز ۱۳ آبان بود که ما توانستیم روز ۲۲ بهمن و روز قدس را گرامی داریم.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر در این مراسم تنها به حضور دانش‌آموزان اکتفا کردیم، در حالی که باید تمامی اقشار جامعه در این راهپیمایی حضور یابند تا انزجار خود را از دولت جنایتکار آمریکا نشان دهند.

وی با اشاره به نقش شورای هماهنگی به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده، از تمامی ارکان اجرایی، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها خواست تا با همکاری حداکثری، حتی در روستاها، شرایط را برای برگزاری باشکوه این مراسم فراهم کنند و همگی در مسیر اندیشه‌های امام راحل پای کار باشند.

حجت‌الاسلام علیرضا قربانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خوزستان در این نشست هم‌اندیشی با گلایه از عدم حضور نمایندگان برخی از دستگاه‌های دولتی گفت: برنامه‌های مربوط به ۱۳ آبان از تاریخ ۶ آبان آغاز خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به پیشینه درخشان استان خوزستان در حضور فعال مردمی و برگزاری مراسم‌های نمونه، بر لزوم اتکای تمامی دستگاه‌ها به «شیوه‌نامه» ابلاغ شده توسط استانداری و فرمانداری‌ها برای پیشبرد اهداف این ایام تأکید کرد.

قربانی با اشاره به شرایط جنگی کشور و ضرورت آمادگی کامل بر لزوم حضور فعال و مسئولانه تمامی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بهینه خدمات رفاهی (مانند تأمین آب آشامیدنی در ایام گرم) تأکید کرد تا از تکرار کوتاهی‌های سال‌های گذشته در ارائه خدمات به مردم و شرکت‌کنندگان جلوگیری شود.