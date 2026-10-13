طراح و مجری سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری گرد و غبار خوزستان از پیش‌بینی شرایط تا ۷۲ ساعت آینده و ارائه هشدار‌های عملیاتی برای هماهنگی دستگاه‌های مسئول خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری گرد و غبار خوزستان با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست و با هدف تبدیل داده‌های محیط زیستی به هشدار‌های قابل پیگیری و اقدامات هماهنگ طراحی و به‌صورت رایگان از سوی شرکت مجری توسعه یافته است.

طراح و مجری این سامانه در بیست‌وچهارمین نشست کارگروه ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار گفت: این سامانه با تلفیق داده‌های کیفیت هوا، اطلاعات ایستگاه‌های پایش، داده‌های هواشناسی، اطلاعات مکانی و رخداد‌های تاریخی، وضعیت موجود و شرایط احتمالی آینده را تحلیل می‌کند و اقدامات پیشنهادی را در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار می‌دهد.

پیش‌بینی شرایط تا ۷۲ ساعت آینده

وی افزود: پایش شاخص‌های ذرات معلق PM۱۰ و PM۲.۵ و داده‌های هواشناسی، از مراحل اصلی فعالیت سامانه است. داده‌ها به‌صورت ساعتی به‌روزرسانی می‌شوند و با ورود اطلاعات جدید، پیش‌بینی‌ها نیز متناسب با تغییرات شرایط محیطی اصلاح می‌شوند.

به گفته وی، برای تسریع تصمیم‌گیری، شش سطح هشدار از سبز تا سیاه تعریف شده است. سطح هشدار عملیاتی بر اساس شدیدترین سطح تعیین‌شده برای پارامتر‌های بررسی‌شده مشخص می‌شود و امکان ارزیابی و پیگیری فرایند تعیین هشدار را نیز فراهم می‌کند.

هشدار‌های متناسب با مسئولیت دستگاه‌ها

طراح و مجری سامانه با اشاره به قابلیت تفکیک اطلاعات بر اساس نیاز کاربران اظهار کرد: مدیران بحران، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها می‌توانند متناسب با مسئولیت خود به اطلاعات و اقدامات پیشنهادی دسترسی داشته باشند. همچنین امکان ارائه اطلاعات برای اطلاع‌رسانی هماهنگ به رسانه‌ها و مردم فراهم شده است.

وی افزود: سطح دسترسی کاربران بر اساس نقش و مسئولیت آنها تعیین می‌شود تا اطلاعات محیط زیستی به تصمیم‌های اجرایی متناسب با شرایط هر رخداد تبدیل شود.

افزایش آمادگی برای مقابله با گرد و غبار

وی تأکید کرد: این سامانه صرفاً ابزاری برای نمایش داده‌ها نیست، بلکه با ایجاد ارتباط میان پایش برخط، پیش‌بینی، اطلاعات مکانی و اقدامات دستگاه‌های مسئول، امکان آگاهی زودهنگام از تشدید شرایط و برنامه‌ریزی برای اقدامات پیش‌دستانه را فراهم می‌کند.

به گفته وی، تفکیک داده‌های تاریخی از پیش‌بینی‌های آینده نیز به ارزیابی عملکرد مدل و اعتبارسنجی پیش‌بینی‌ها کمک می‌کند.

طراح و مجری سامانه در پایان از قابلیت توسعه آن برای افزودن ایستگاه‌های پایش، داده‌ها، کاربران، استان‌های دیگر و سایر مخاطرات محیط زیستی خبر داد و گفت: هدف نهایی، فراهم‌کردن تصویری مشترک از وضعیت موجود، پیش‌بینی ۷۲ ساعت آینده و اقدامات پیشنهادی متناسب با مسئولیت هر دستگاه است.