\u00a0\u0627\u062d\u0645\u062f \u0631\u0627\u0633\u062a\u06cc\u0646\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644 \u0637\u0631\u062d \u0647\u0627\u06cc\u00a0 \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0648 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0648 \u0631\u0641\u0639 \u0645\u0648\u0627\u0646\u0639 \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0631\u0648\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627 \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644 \u0646\u0638\u0631\u00a0 \u0634\u062f.\n