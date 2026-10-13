استاندار خوزستان گفت: باغ‌موزه دفاع مقدس در اهواز به عنوان دانشگاهی برای تربیت و خودسازی نسل آینده عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در حاشیه بازدید مشترک با سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت از پروژه باغ‌موزه دفاع مقدس استان اظهار کرد: هدف‌گذاری ما افتتاح این مجموعه در بازه زمانی مقرر و همزمان با ایام دهه فجر در بهمن‌ماه است.

وی افزود: امیدوار هستیم با ایجاد چنین موزه‌هایی، ارزش‌های والای دوران دفاع مقدس را به نسل آینده‌ساز کشور منتقل کنیم؛ تأکید امام و مقتدای شهید ما همواره بر این معنا بوده که این ارزش‌ها به نسل‌های بعدی منتقل شود و خلف صالح ایشان نیز بر این موضوع تأکید ویژه‌ای دارند.

استاندار خوزستان با توصیف کارکرد این مجموعه تصریح کرد: مطمئنم این محل، مکانی پربرکت خواهد بود که به عنوان یک دانشگاه برای تربیت، خودسازی و پیوند با ارزش‌هایی که رزمندگان عزیز ما بر آن پایبند بودند، عمل خواهد کرد.

موالی‌زاده گفت: این مرکز با بهره‌برداری کامل، تأثیرات بسیار عمیقی در فرهنگ‌سازی در گستره استان خوزستان به حول و قوه الهی خواهد داشت.