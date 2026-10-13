به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این محفل ادبی که با هدف پاسداشت جایگاه رفیع حافظ، غزلسرای بلندآوازه ادب فارسی برپا شد، شرکت‌کنندگان به بازخوانی آثار و مفاهیم ژرف اندیشه این شاعر پرآوازه پرداختند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این آیین گفت: این برنامه، سومین دوره از سلسله برنامه‌های بزرگداشت حافظ در استان است که با استقبال چشمگیر اهالی فرهنگ و هنر برگزار می‌شود.

امین درخشان افزود: هدف اصلی از برگزاری این آیین، پاسداشت میراث ارزشمند ادبی ایران، ترویج فرهنگ و زبان فارسی و بازخوانی ریشه‌ها و معانی بلندِ نهفته در غزل‌های ماندگار حافظ شیرازی است که در تار و پود فرهنگ ما تنیده شده است.

این رویداد فرهنگی با اجرای بخش‌های متنوع و هنری، از جمله شاهنامه‌خوانی، مشاعره، اجرای قطعات موسیقی سنتی و شعرخوانی توسط شاعران برجسته استان با گویش‌های فارسی و محلی همراه بود که با استقبال گرم حاضران مواجه شد.