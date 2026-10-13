سند آغاز به‌کار برنامه امنیت فناوری اطلاعات صنعت با رویکرد توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت متخصصان امنیت شبکه امروز با حضور سرپرست دانشگاه ملی مهارت و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور امضا شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ابتدای نشست، دکتر کلباسی، سرپرست دانشگاه ملی مهارت گفت: دانشگاه ملی مهارت با تأکید ویژه بر ضرورت آموزش‌های تقاضامحور، امروز بیش از پیش بر رسالت خود در تربیت نیروی متخصص و آماده‌به‌کار مصمم است. در همین راستا، امیدوارم خروجی و دستاورد‌های این هم‌اندیشی، گامی عملی و راهبردی برای رفع شکاف‌های مهارتی موجود در صنایع و سازمان‌ها باشد تا بتوانیم با بهره‌گیری از توان تخصصی، در تقویت تاب‌آوری و امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشیم.

دکتر علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با تأکید بر ظرفیت‌های تحول دیجیتال اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما این است که دانشگاه ملی مهارت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در حوزه تحول دیجیتال، نقش راهبردی خود را در خدمت به صنعت ایفا کند. در همین راستا، برگزاری جلسات تخصصی با حضور صاحب‌نظران برای دستیابی به راهکار‌های عملی در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های آموزشی افزود: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که آموزش‌های آکادمیکِ فعلی، با توجه به حجم و ماهیت نیاز‌های بازار کار، پاسخگو نیست؛ از این‌رو باید با رویکردی به‌روز، به سمت آموزش‌های مهارتی حرکت کنیم که دانشگاه ملی مهارت می‌تواند در این زمینه پیشگام و نقش‌آفرین باشد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت فعالیت‌های این دانشگاه، اجرای موفق برنامه‌ها مستلزم همکاری تنگاتنگ با صنعت است؛ لذا باید با تعامل مستمر، از ظرفیت استادان و متخصصان صنعت برای پیشبرد اهداف آموزشی بهره‌مند شویم.

خانم دکتر هاشمی، مدیرکل برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دانشگاه، با تأکید بر لزوم تقاضامحور بودن برنامه‌های درسی بر اساس نیاز‌های واقعی اصناف، اظهار داشت: هم‌راستا با مواد ۳ و ۶ سند توسعه علوم و فناوری، اولویت اصلی کشور بر تربیت و نگاهداشت سرمایه‌های انسانی متخصص از طریق هم‌افزایی نهادی استوار است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد دانش‌آموختگان این دانشگاه در داخل کشور مشغول به کار می‌شوند، این ماندگاری را عاملی کلیدی در افزایش بهره‌وری بودجه‌های دولتی و تقویت زنجیره نیروی کار ماهر در کشور دانست.

گقتنی است؛ در این جلسه، آقای دکتر مصطفوی، عضو ستاد امنیت سایبری کشور توضیحاتی در خصوص این رشته، بازار کار، استاندارد‌های بین‌المللی این حوزه و طرح توجیهی برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته امنیت فناوری اطلاعات ارائه کرد.

یادآوری می شود؛ این تفاهم‌نامه همکاری، در برگزاری بیستمین جلسه شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه ملی مهارت به امضای طرفین رسید تا زمینه لازم برای عملیاتی‌سازی اهداف مهارتی مشترک فراهم شود.

در پایان جلسه سند آغاز به‌کار برنامه امنیت فناوری اطلاعات صنعت با رویکرد توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت متخصصان امنیت شبکه توسط سرپرست دانشگاه و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به امضا رسید.