دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست از رونمایی سامانه جهانی پایش کانون‌های گرد و غبار با هدف شناسایی و اولویت‌بندی کانون‌های فعال، برآورد جمعیت در معرض خطر و هدایت هدفمند اقدامات کنترلی خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بهزاد رایگانی در بیست‌وچهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار گفت: این سامانه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل داده‌های مکانی و زمانی، امکان پایش تغییرات کانون‌های گرد و غبار و شناسایی مناطق بحرانی را فراهم می‌کند تا تصمیم‌گیری و تخصیص منابع برای مقابله با این پدیده دقیق‌تر انجام شود.

وی افزود: این سامانه با همکاری برنامه توسعه ملل متحد و در چارچوب اقدامات دبیرخانه ستاد توسعه یافته است و با شناسایی کانون‌های احتمالی، پالایش داده‌ها و بررسی شدت و فراوانی رخداد‌های گرد و غبار، اطلاعات مورد نیاز مدیران را ارائه می‌دهد.

رایگانی با اشاره به قابلیت‌های سامانه افزود: اطلاعات مربوط به مساحت کانون‌ها، شرایط جریان باد، فراوانی رخداد‌ها و جمعیت تحت تأثیر گرد و غبار در این سامانه تحلیل می‌شود. همچنین امکان بررسی تغییرات کانون‌ها در طول زمان و شناسایی کانون‌های جدید، فعال و کانون‌هایی که فعالیت آنها کاهش یافته است، وجود دارد.

دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار ادامه داد: این سامانه با تفکیک محدوده‌های دارای پوشش گیاهی، پهنه‌های آبی، مناطق ساخته‌شده و عوارض توپوگرافی، به پالایش نتایج شناسایی کانون‌ها کمک می‌کند. خروجی‌های آن نیز در قالب داده‌های مکانی قابل دریافت و تبادل است.

وی، برآورد رطوبت مورد نیاز تالاب‌ها برای کاهش غبارخیزی را از دیگر قابلیت‌های پیش‌بینی‌شده دانست و گفت: با بررسی سابقه غبارخیزی و عواملی مانند بارش، تبخیر و تعرق و تلفات احتمالی آب، می‌توان اطلاعات لازم را برای برنامه‌ریزی کاهش غبارخیزی تالاب‌ها فراهم کرد. این برآورد جایگزین تعیین حقابه تالاب‌ها نیست، بلکه ابزاری تخصصی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی محسوب می‌شود.

رایگانی تأکید کرد: پایش مستمر کانون‌ها و شناسایی مناطق دارای اولویت، امکان هدایت منابع به مناطق پرخطر و اجرای اقدامات پیش‌دستانه را تقویت می‌کند و می‌تواند در پیگیری کانون‌های فرامرزی و توسعه دیپلماسی محیط زیست نیز مؤثر باشد.

وی افزود: در بیست‌وچهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار، علاوه بر معرفی سامانه جهانی پایش کانون‌ها، سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری گرد و غبار در استان خوزستان نیز بررسی می‌شود. همچنین آخرین اقدامات مربوط به اصلاح کانال‌های زهکشی تالاب صالحیه و پیگیری کانون‌های فرامرزی در دستور کار این نشست قرار دارد.