معاون علمی رئیس‌جمهور در اصفهان: صنایع خلاق می‌تواند الگویی برای تحول در اقتصاد ایران در جهت توسعه سهم دانش، طراحی، خلاقیت و مالکیت فکری باشد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون علمی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان، گفت: اقتصاد امروز تنها به تولید محصول باکیفیت وابسته نیست، بلکه توانایی عرضه، بازاریابی، دسترسی به مشتریان متنوع و حفظ سهم تولیدکننده از ارزش نهایی محصول نیز در موفقیت اقتصادی نقش تعیین‌کننده دارد.

حسین افشین با تفکیک سه مفهوم داشتن ظرفیت، تولید محصول و فروش آن با شرایط مطلوب، ادامه داد: تولیدکننده زمانی از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردار می‌شود که به مشتریان، مسیر‌های فروش و بازار‌های متنوع دسترسی داشته باشد و برای عرضه محصول خود ناچار به پذیرش هر قیمت و شرایطی نباشد.

وی این توانایی را اختیار معامله در مناسبات اقتصادی توصیف کرد و گفت: داشتن محصول خوب شرط لازم موفقیت است، اما کافی نیست؛ آنچه قدرت اقتصادی ایجاد می‌کند، توانایی تبدیل محصول به ارزش و حفظ سهم شایسته تولیدکننده از آن است.

حسین افشین با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه فرش، روایت‌های اسطوره‌ای، طراحی و هنر‌های سنتی افزود: اگر تولیدکننده از نشان تجاری، شبکه توزیع، حقوق مالکیت فکری و دسترسی به مشتری برخوردار نباشد، ممکن است بخش بزرگی از ارزش اقتصادی محصول یا اثر خلاقانه وی در نقطه دیگری از زنجیره شکل بگیرد و سهم اصلی آن به تولیدکننده نرسد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به پیشینه تاریخی اصفهان در پیوند علم و هنر ادامه داد: معماری ایرانی نمونه‌ای از هم‌افزایی دانش، هندسه، محاسبه و زیبایی‌شناسی است؛ پیوندی که در آثاری مانند گنبد مسجد شیخ لطف‌الله و مجموعه میدان نقش جهان به‌روشنی دیده می‌شود.

افشین افزود: امروز فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، طراحی محاسباتی، چاپ سه‌بعدی، واقعیت افزوده، فناوری‌های تولید دیجیتال و نرم افزار‌های جهانی توزیع محتوا، ابزار‌های تازه‌ای برای توسعه صنایع خلاق در اختیار کشور قرار داده‌اند، مسئله اصلی این است که آیا ایران تنها مصرف‌کننده محصولاتی خواهد بود که دیگران طراحی می‌کنند یا می‌تواند با تکیه بر فرهنگ، تاریخ، هنر و تخیل خود، محصولاتی تولید کند که در بازار‌های جهانی نیز خواهان داشته باشند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: در اقتصاد خلاق، علاوه بر محصول فیزیکی، معنا، تجربه، زیبایی و آگاهی بخشی از هویت فرهنگی نیز عرضه می‌شود و همین ویژگی، پیوند میان دانش، فرهنگ و اقتصاد را به یکی از محور‌های مهم توسعه اقتصادی تبدیل می‌کند.

وی صنایع خلاق را فراتر از بخشی مستقل در کنار دیگر صنایع دانست وافزود: این حوزه می‌تواند الگویی برای تحول در اقتصاد ایران باشد؛ تحولی که در آن سهم بیشتری از ارزش اقتصادی از دانش، طراحی، خلاقیت و مالکیت فکری به دست آید و در داخل کشور حفظ شود.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاری علم و فناوری از تولیدمحوری به بازارمحوری ادامه داد: اعطای تسهیلات به شرکت‌ها زمانی به شکل‌گیری اقتصاد پایدار کمک می‌کند که محصولات آنها امکان دستیابی به مشتری و حضور مؤثر در بازار را داشته باشند؛ همچنین بی‌توجهی به مالکیت فکری می‌تواند موجب شود خلاقیت در ایران شکل بگیرد، اما ارزش اقتصادی آن در خارج از کشور ایجاد شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حفظ ارزش‌های فرهنگی در کنار توسعه بازار گفت: بازارمحوری به معنای سنجش تمام ارزش‌های فرهنگی با معیار‌های مالی نیست، بلکه هدف آن ایجاد ارتباطی پایدار میان ارزش فرهنگی و ارزش اقتصادی است.

افشین نقش دولت در توسعه صنایع خلاق را فراهم‌کردن بستر رشد فعالان این حوزه دانست و افزود: سیاست‌گذار نباید درباره سلیقه و تخیل هنرمندان تصمیم بگیرد، بلکه باید موانع فعالیت آنها را کاهش دهد، ریسک سرمایه‌گذاری را پایین بیاورد، حقوق مالکیت فکری را تقویت کند و دسترسی به بازار را تسهیل سازد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به تغییر ماهیت دارایی‌ها در اقتصاد جدید گفت: نظام مالی نباید دارایی شرکت‌ها را تنها در زمین، ساختمان و ماشین‌آلات خلاصه کند، زیرا بخش مهمی از ارزش شرکت‌های خلاق ممکن است در نرم‌افزار، نام تجاری، طراحی، داده و مالکیت فکری آنها نهفته باشد.