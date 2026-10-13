مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم از آغاز عملیات اجرایی احداث ایستگاه‌های عماریاسر و امامزاده چهل اختران در خط یک مترو قم خبر داد و گفت: سازه این دو ایستگاه با اعتباری حدود سه هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۷ تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد بابایی‌زاده، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم با اشاره به روند اجرای خط یک مترو قم اظهار کرد: این خط به طول ۱۴.۸ کیلومتر از مسجد مقدس جمکران تا ابتدای جاده جعفریه ساوه و دپوی قلعه کامکار امتداد دارد.

وی افزود: حفاری خط یک مترو در سال‌های گذشته انجام شده و در سال‌های اخیر نیز عملیات احداث ایستگاه‌ها با هدف فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری از این خط دنبال شده است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم با اشاره به وضعیت بخش پایانی خط یک گفت: در محدوده حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تا دپوی قلعه کامکار، دو ایستگاه تقریباً آماده بهره‌برداری است و با آغاز عملیات اجرایی دو ایستگاه جدید، مسیر خط یک از محدوده حرم مطهر به سمت مسجد مقدس جمکران توسعه می‌یابد.

بابایی‌زاده با بیان اینکه ایستگاه‌های عماریاسر و امامزاده چهل اختران از ایستگاه‌های مهم این خط به شمار می‌روند، افزود: عملیات احداث این ایستگاه‌ها با حفاری از زیر پارکینگ امامزاده و دسترسی به تونل از پیش احداث‌شده انجام می‌شود و پس از تخریب بخش‌هایی از قطعات بتنی تونل، فضای لازم برای ساخت سازه ایستگاه‌ها فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به استفاده از روش اجرای زیرزمینی در این طرح بیان کرد: تلاش شده است عملیات عمرانی در سطح زمین به حداقل برسد تا مزاحمت‌های ترافیکی برای شهروندان کاهش یابد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم ادامه داد: در برخی ایستگاه‌های قبلی، از جمله ایستگاه چهارراه معصومیه، عملیات عمرانی طولانی‌مدت موجب ایجاد محدودیت‌های ترافیکی شده بود، اما در احداث ایستگاه‌های عماریاسر و امامزاده چهل اختران، بخش اصلی عملیات در زیر زمین انجام می‌شود.

بابایی‌زاده اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح را حدود سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس برنامه زمان‌بندی قرارداد، احداث سازه این دو ایستگاه تا سال ۱۴۰۷ به پایان می‌رسد.

ایستگاه امامزاده چهل اختران در محدوده بافت تاریخی و مرکزی قم قرار دارد؛ محدوده‌ای که آرامگاه حضرت موسی مبرقع (ع)، از نوادگان امام موسی کاظم (ع)، در آن واقع شده است. تکمیل این دو ایستگاه می‌تواند زمینه توسعه دسترسی به حمل‌ونقل ریلی در بخش‌های مهم شهر و کاهش فشار ترافیکی بر معابر پیرامونی را فراهم کند.