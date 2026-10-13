معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اعلام ساخت ۴ هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی از سال گذشته تاکنون با وجود شرایط جنگی حاکم بر کشور گفت: ۹ هزار کیلومتر راه روستایی دیگر در دست ساخت است که بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، ۳ هزار کیلومتر از این مسیر‌ها تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا اکبری با تشریح عملکرد این سازمان در حوزه توسعه راه‌های روستایی اظهار داشت: در دولت چهاردهم ساخت و نگهداری راه‌های روستایی به عنوان پیش‌نیاز عدالت ارتباطی و امنیت غذایی کشور شتاب گرفته است؛ به طوری که در نیمه نخست امسال با وجود شرایط متأثر از جنگ، یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر و طی سال گذشته نیز ۳ هزار و ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی جدید در اقصی نقاط کشور زیر بار ترافیک رفت.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های فعال افزود: هم‌اکنون عملیات احداث نزدیک به ۹ هزار کیلومتر راه روستایی در سطح کشور در جریان است که با تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها، میانگین برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه دسترسی مناسب به بیش از ۹۰ درصد و شاخص بهره‌مندی کل جمعیت روستایی از راه آسفالت به ۹۸ درصد ارتقا می‌یابد.

نیاز ۲۲ هزار کیلومتری برای پوشش کامل روستاهای بالای ۲۰ خانوار

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تصریح کرد: برای اتصال کامل تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به راه آسفالت و استاندارد، در مجموع نیاز به ساخت ۲۲ هزار کیلومتر راه است که در گام نخست، از ۹ هزار کیلومتر مسیر در حال اجرا، پرونده ۳ هزار کیلومتر تا پایان سال ۱۴۰۵ بسته خواهد شد.

اولویت‌های هشت‌گانه استانی و مدل‌های تأمین مالی

اکبری با اشاره به معیارهای اولویت‌بندی طرح‌ها خاطرنشان کرد: روستاهایی با جمعیت بیشتر، دارای کانون‌های اشتغال پایدار و ظرفیت‌های بالای تولید کشاورزی در اولویت نخست ساخت راه قرار دارند. بر همین اساس، هشت استان کم‌برخوردار شامل کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در کانون توجه اجرایی هستند.

وی درباره شیوه تأمین مالی این پروژه‌ها تأکید کرد: اعتبارات مورد نیاز به صورت مدل‌های مشارکتی از محل بودجه‌های استانی، مشارکت خیرین راه‌ساز، منابع ملی، تعهدات مسئولیت‌های اجتماعی و سهمیه قیر قانون بودجه تأمین و تخصیص داده می‌شود.