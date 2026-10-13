تعریض و بهسازی و روشنایی جاده دسترسی به بندر مطالبه فوری برای تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرکل بازرسی استان مازندران با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام بندر امیرآباد، خواستار پیگیری فوری مشکلات زیرساختی، رفع ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بهسازی مسیر دسترسی به این بندر راهبردی شد.

مشهدی، مدیرکل بازرسی استان مازندران، در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و نشست با مسئولان این مجموعه، ضمن تبریک و خداقوت به مجموعه کارکنان و عوامل فعال در بندر، با اشاره به شرایط فعلی کشور، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های این زیرساخت مهم اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت بندر امیرآباد در شرایط کنونی کشور اظهار داشت: شرایط موجود به‌خوبی اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بندری را نشان می‌دهد و باید زمینه لازم برای بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها فراهم شود. امیدواریم با صدور دستورات لازم، زمینه تخلیه بار‌ها و تسهیل فعالیت‌های بندری هرچه سریع‌تر فراهم شود.

تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام؛ ضرورتی برای جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی

مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به برخی پروژه‌های نیمه‌تمام در بندر امیرآباد، تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این طرح‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد: پروژه‌هایی که به سرانجام نرسیده‌اند، علاوه بر ایجاد اختلال در روند فعالیت‌ها، موجب بلااستفاده ماندن سرمایه‌های ملی می‌شوند. باید راهکار‌های عملی برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها و بازگشت آنها به چرخه اجرا و بهره‌برداری در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه انرژی، از جمله مسائل مربوط به گاز، بر ضرورت بررسی موانع و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات تأکید کرد.

جاده دسترسی به بندر؛ نخستین مطالبه برای پیگیری

مشهدی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت جاده دسترسی به بندر امیرآباد را از موضوعات مهم و نیازمند رسیدگی فوری برشمرد و گفت: با توجه به حساسیت زیرساخت‌های بندری و تردد روزانه شمار زیادی از کامیون‌ها و تانکرها، ایمن‌سازی و بهسازی مسیر دسترسی به بندر اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به تردد حدود ۴۰۰ کامیون در این مسیر و ضرورت توجه به ایمنی رانندگان و مردم منطقه، بر لزوم تعریض و آسفالت جاده دسترسی، تخصیص روشنایی جاده، تسهیل رفت‌وآمد ناوگان حمل‌ونقل و توجه به امکانات رفاهی مورد نیاز تأکید کرد.

مدیرکل بازرسی استان مازندران خاطرنشان کرد: نخستین موضوعی که باید در این زمینه پیگیری شود، تعریض و آسفالت جاده دسترسی به بندر است و این مطالبه باید از همین امروز در مسیر پیگیری و اقدام قرار گیرد.

وی همچنین رفع ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در تصمیم‌گیری برای پروژه‌های مرتبط با بندر را ضروری دانست و بر لزوم ارائه راهکار‌های عملی برای حل مشکلات موجود تأکید کرد.

در این بازدید، مسائل زیرساختی و اجرایی بندر امیرآباد، ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و بهبود راه‌های دسترسی، به‌عنوان موضوعاتی مهم در مسیر افزایش بهره‌وری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.