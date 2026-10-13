معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش مهارت‌های تخصصی در توسعه صنعت گوهرسنگ گفت: تربیت نیروی انسانی ماهر و ارتقای کیفیت گوهرتراشی، زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات و تقویت رقابت‌پذیری این صنعت را فراهم می‌کند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدمسعود سمیعی‌نژاد با اشاره به برگزاری سومین دوره مسابقات آزاد ملی مهارت گوهرتراشی، توسعه مهارت، ارتقای کیفیت و تربیت نیروی انسانی متخصص را از الزامات توسعه پایدار صنعت گوهرسنگ کشور دانست.

وی گفت: توسعه این صنعت به نیروی انسانی ماهر، دانش تخصصی، دقت فنی و توانایی تبدیل ظرفیت‌های معدنی به محصولات باارزش و رقابت‌پذیر وابسته است و مسابقات ملی مهارت گوهرتراشی می‌تواند به پرورش متخصصان این حوزه کمک کند.

سمیعی‌نژاد با اشاره به تنوع زمین‌شناسی و ظرفیت‌های ایران در حوزه گوهرسنگ افزود: بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت‌ها تنها به استخراج مواد معدنی محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی علمی، انتخاب، فرآوری، گوهرتراشی، طراحی، استانداردسازی و عرضه محصول نهایی در بازار، بخش‌های مهم ایجاد ارزش افزوده در این زنجیره هستند.

وی مهارت گوهرتراشی را یکی از حلقه‌های تعیین‌کننده زنجیره ارزش گوهرسنگ دانست و گفت: کیفیت تراش، تناسب طراحی، شناخت ویژگی‌های گوهر و رعایت اصول فنی، بر ارزش نهایی محصول و توان رقابت آن در بازار تأثیر مستقیم دارد.

معاون وزیر صمت ادامه داد: مسابقات ملی مهارت گوهرتراشی، علاوه بر سنجش توانایی‌های حرفه‌ای، فرصتی برای شناسایی استعداد‌های برتر، انتقال تجربه میان متخصصان، تقویت انگیزه یادگیری و ترویج استاندارد‌های فنی است، این رویداد همچنین می‌تواند به هماهنگی بیشتر مراکز آموزشی، استادکاران، فعالان بخش خصوصی و نیاز‌های واقعی صنعت کمک کند.

به گفته رئیس هیئت عامل ایمیدرو، تداوم این مسابقات می‌تواند زمینه ارتقای دانش و کیفیت، افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف مواد ارزشمند را فراهم کند و به تقویت جایگاه گوهرسنگ ایران در بازار‌های داخلی و بین‌المللی بینجامد.

سمیعی‌نژاد با اشاره به برنامه‌های ایمیدرو برای توسعه صنعت گوهرسنگ کشور گفت: طی پنج سال گذشته، در چارچوب طرح توسعه این صنعت، شناسایی ظرفیت‌های اکتشافی، توسعه فرآوری و گوهرتراشی، آموزش و مهارت‌آموزی، تقویت زیرساخت‌های تخصصی، توسعه گوهرشناسی، استانداردسازی، بازاریابی و تجارت مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: مسابقات ملی مهارت گوهرتراشی می‌تواند با پیوند دادن برنامه‌های آموزشی به اهداف توسعه‌ای صنعت، به تقویت توان فنی کشور و تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش گوهرسنگ کمک کند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو همچنین به فعالیت شورای راهبردی صنعت گوهرسنگ کشور با محوریت این سازمان اشاره کرد و گفت: این شورا با هدف هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و انسجام‌بخشی به برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت فعالیت می‌کند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه توسعه صنعت گوهرسنگ همچنین می‌تواند فرصت‌های اشتغال‌زایی در واحد‌های تخصصی و صنعتی، کسب‌وکار‌های کوچک و مشاغل خانگی ایجاد کند افزود: در این میان، آموزش مهارت‌های گوهرتراشی و تربیت نیروی انسانی متخصص، به‌ویژه در مناطق دارای ظرفیت معدنی و مناطق کمتر برخوردار، می‌تواند به گسترش فرصت‌های شغلی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی محلی کمک کند.