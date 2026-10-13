به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی در بازدید از روند اجرای پروژه تقاطع ایواوغلی، آخرین وضعیت عملیات اجرایی این طرح را بررسی کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح های راهبردی حوزه حمل‌ونقل، گفت: تقاطع ایواوغلی به‌عنوان یکی از نقاط مهم کریدور ترانزیتی کشور، نقش مؤثری در روان‌سازی تردد، ارتقای ایمنی جاده‌ای و تقویت جایگاه راهبردی استان در مسیر‌های ارتباطی بین‌المللی دارد.

این طرح کلیدی با پیگیری‌های مستمر مقام عالی استان در یکی از راهبردی‌ترین بخش‌های کریدور بین‌المللی بزرگراهی جنوب به شمال‌غرب و حدفاصل بندر امام خمینی (ره) تا مرز بازرگان با شتاب و قوت در حال اجرا بوده و نقشی اساسی در ساماندهی ترافیک ترانزیتی کشور و ارتقای ایمنی جاده‌ای ایفا می‌کند.