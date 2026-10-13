استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت عبور از گزارش‌های اداری و حرکت به سمت اقدامات عملیاتی، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی، معدنی، دانش‌بنیان و مرزی استان برای تحقق شعار سال شد.

شعار سال باید به رونق اقتصادی و معیشت مردم خراسان جنوبی گره بخورد

شعار سال باید به رونق اقتصادی و معیشت مردم خراسان جنوبی گره بخورد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی استاندار خراسان جنوبی در ستاد تحقق شعار سال با اشاره به اهمیت این موضوع و ضرورت تبدیل آن به برنامه‌های اجرایی گفت: تحقق شعار سال صرفاً با برگزاری جلسه، ارائه گزارش و تدوین برنامه امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید ایده‌های جدید شناسایی و به اقدامات عملیاتی تبدیل شوند تا آثار آن در تولید، اشتغال و معیشت مردم نمایان شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شعارهای سال‌های گذشته بر مسائل اقتصادی، تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی متمرکز بوده است، افزود: اقتصاد مقاومتی یکی از راهبردهای مهم کشور برای مقابله با تهدیدات اقتصادی است و باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، زمینه تقویت تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصادی را فراهم کنیم.

استاندار گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید برای آغاز اقدامات در مسیر تحقق شعار سال منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های جدید از سوی وزارتخانه‌ها باشند و استان باید با ابتکار عمل و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برنامه‌های اجرایی خود را پیش ببرد.

هاشمی با تأکید بر نقش دبیرخانه ستاد تحقق شعار سال گفت: دبیرخانه باید موتور محرک این مجموعه باشد و با پیگیری مستمر، هماهنگی بین دستگاه‌ها و تبدیل مصوبات به اقدامات اجرایی، روند تحقق اهداف را دنبال کند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی تأکید کرد و افزود: هدف از تشکیل اتاق فکر، صرفاً برگزاری نشست و تهیه طرح نیست؛ بلکه باید راهکارهایی ارائه شود که قابلیت اجرا داشته باشند و به نتایج ملموس منجر شوند..

استاندار با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان، تکمیل زنجیره ارزش محصولات بومی، به‌ویژه زرشک، را یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

وی افزود: زمانی که هزاران کشاورز در تولید یک محصول نقش دارند، حمایت از صنایع فرآوری و ایجاد ارتباط مستقیم میان کشاورزان و واحدهای صنعتی می‌تواند هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل را کاهش دهد و ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد کند.

هاشمی تاکید کرد : باید به‌جای تمرکز صرف بر تولید و عرضه محصولات خام، زمینه فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کنیم؛ چراکه نتیجه تحقق شعار سال باید در افزایش درآمد تولیدکنندگان و بهبود معیشت مردم دیده شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان، بر ضرورت ایجاد شهرک‌های تخصصی فرآوری و توسعه صنایع مرتبط با طلا و گوهرسنگ‌ها تأکید کرد و گفت: خراسان جنوبی از ظرفیت‌های معدنی ارزشمندی برخوردار است و باید تلاش کنیم زنجیره تولید و فرآوری این منابع در داخل استان شکل بگیرد.

استاندار افزود: نباید مواد معدنی پس از استخراج برای انجام مراحل بعدی فرآوری به سایر استان‌ها منتقل شوند. ایجاد زیرساخت‌های لازم، حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت واحدهای صنعتی می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی استان کمک کند.

هاشمی همچنین با اشاره به توانمندی جوانان مستعد و خلاق استان، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های فناورانه را ضروری دانست و افزود: برخی افراد ایده‌های ارزشمندی دارند، اما با کمبود فضا یا منابع مالی مواجه‌اند. دستگاه‌های اجرایی باید با شناسایی این ظرفیت‌ها، زمینه اجرای ایده‌های نوآورانه را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بخشی به طرح‌های دارای ارزش افزوده گفت: منابع حمایتی و تسهیلات باید به‌گونه‌ای هدایت شوند که علاوه بر پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی موجود، زمینه توسعه فناوری، فرآوری محصولات و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را نیز فراهم کنند.

استاندار با اشاره به اهمیت مرز ماهیرود در توسعه مبادلات تجاری، تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش زمان توقف کامیون‌ها را از جمله اقدامات مؤثر در رونق اقتصادی دانست.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از راهکارهای نوین برای مدیریت تردد ناوگان حمل‌ونقل گفت: به‌کارگیری سامانه‌های نوبت‌دهی اینترنتی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به ساماندهی تردد کامیون‌ها، کاهش معطلی رانندگان و افزایش سرعت مبادلات تجاری کمک کند.

هاشمی افزود: اقتصاد مقاومتی به این معناست که از ظرفیت‌های موجود برای حفظ و توسعه فعالیت‌های اقتصادی استفاده کنیم و مرز ماهیرود یکی از فرصت‌های مهم استان برای توسعه تجارت با افغانستان است و باید با رفع موانع و تسهیل فرآیندها، از این ظرفیت به بهترین شکل بهره ببریم.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی استان، از اهمیت هم‌زمانی اجرای پروژه‌های مهم حمل‌ونقل و انرژی در محورهای راهبردی خراسان جنوبی سخن گفت و بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت‌ها برای توسعه اقتصادی تأکید کرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پروژه‌های راه‌آهن، انتقال گاز، دوبانده‌سازی جاده‌ها و طرح انتقال آب از دریای عمان، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر طرح‌های زیرساختی را ضروری دانست.

هاشمی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نهضت ملی مسکن، بر ضرورت توجه به نتایج و دستاوردهای اجرایی در کنار شناسایی و رفع نواقص تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی استان، بر ضرورت پیگیری مسائل تولیدکنندگان و حمایت از مجموعه‌هایی که در مسیر توسعه فعالیت، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال گام برمی‌دارند، تأکید کرد.

استاندار با اشاره به تغییر شرایط برخی واحدهای صنعتی و بهبود روند فعالیت آن‌ها گفت: تجربه واحدهایی که با پیگیری مسائل، اصلاح مدیریت و حمایت هدفمند توانسته‌اند شرایط خود را بهبود دهند، باید مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: تحقق شعار سال نیازمند اقدام هماهنگ همه دستگاه‌ها، پیگیری مستمر مصوبات، استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و حمایت از ایده‌های عملیاتی است.

وی در پایان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با تشکیل کمیته‌های تخصصی، شناسایی ظرفیت‌های مغفول‌مانده و ارائه طرح‌های اجرایی، زمینه تحقق عملی شعار سال را فراهم کنند و اجازه ندهند این هدف مهم در حد شعار، گزارش و مصوبه باقی بماند.

در جلسه ستاد تحقق شعار سال، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گزارشی از عملکرد شش‌ماهه نخست سال در حوزه مسئولیت خود ارائه کردند.