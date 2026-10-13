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رئیس اداره حفاظت محیط زیست کلیبر از دستگیری سه شکارچی غیرمجاز گراز وحشی با همکاری عوامل انتظامی در روستای مولان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نبی نظامی اظهار کرد: در جریان اقدامات حفاظتی و با همکاری عوامل انتظامی شهرستان کلیبر سه نفر متخلف شکار غیرمجاز گراز وحشی شناسایی و دستگیر شدند.
وی با تاکید بر ضرورت حفاظت از گونههای حیاتوحش و مقابله با تخلفات شکار و صید خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با متخلفان و استمرار گشتها و پایشهای حفاظتی، از اولویتهای حفاظت محیط زیست برای صیانت از تنوع زیستی منطقه است.