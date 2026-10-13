به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نبی نظامی اظهار کرد: در جریان اقدامات حفاظتی و با همکاری عوامل انتظامی شهرستان کلیبر سه نفر متخلف شکار غیرمجاز گراز وحشی شناسایی و دستگیر شدند.

وی با تاکید بر ضرورت حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش و مقابله با تخلفات شکار و صید خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با متخلفان و استمرار گشت‌ها و پایش‌های حفاظتی، از اولویت‌های حفاظت محیط زیست برای صیانت از تنوع زیستی منطقه است.