به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی دستیابی به تولید سالانه ۶.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی را رکوردی ارزشمند توصیف کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های جدی در منابع آبی، افزایش هزینه‌های نهاده‌ها و چالش‌های اقلیمی، تولید محصولات استان حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. با این حال، راهبرد اساسی ما حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی، بازارمحور و متکی بر محصولات کم‌آب‌بر است.

اصغری اصل «آمایش سرزمینی» را ملاک عمل تمام برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌ها بر پایه ظرفیت‌های واقعی هر منطقه هدایت می‌شوند؛ نسخه واحدی برای تمام استان پاسخگو نیست و باید مزیت‌های نسبی منابع آب، اقلیم و زیرساخت‌های هر شهرستان محور هدایت تسهیلات و احداث واحد‌ها قرار گیرد.

تکمیل زنجیره‌های ارزش؛ راهکار اساسی عبور از خام‌فروشی

اصغری با تأکید بر اینکه پایان دادن به خام‌فروشی مهم‌ترین شیوه حمایت واقعی از تولیدکننده است، اظهار کرد: خروج محصولات به‌صورت خام از مزرعه، بیشترین آسیب را به اقتصاد کشاورز وارد می‌کند. در محصولاتی مانند سیب، انگور و زنجیره طیور، جهت‌گیری اصلی ما توسعه واحد‌های سورتینگ مدرن، بسته‌بندی صادراتی و صنایع فرآوری همچون تولید کنسانتره است.

وی با اشاره به ظرفیت بیش از یک میلیون تنی سردخانه‌های استان اضافه کرد: برای حمایت مستقیم از باغداران و مهار نوسانات قیمت سیب صنعتی، علاوه بر تأمین سبد‌های رایگان جهت نگهداری اصولی محصول در سردخانه‌ها، تسهیلات ویژه‌ای برای تقویت توان مالی واحد‌های کنسانتره در نظر گرفته شده است. همچنین با گشایش‌های صورت‌گرفته در زمینه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، روند صادرات محصولات باغی شتاب بیشتری خواهد گرفت.

تقویت تشکل‌ها و توسعه پایانه صادراتی مرزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برون‌رفت از چالش‌های فصلی بازار را در گرو فعال‌سازی تعاونی‌ها دانست و خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی باید با اعطای تسهیلات هدفمند تقویت شوند تا بتوانند در فرآیند خرید، ذخیره‌سازی و تنظیم بازار نقش‌آفرینی کرده و مانع از افت نامتعارف قیمت‌ها شوند.

اصغری در پایان به موقعیت استراتژیک استان و مرز‌های مشترک با کشور‌های همسایه اشاره کرد و یادآور شد: ثبت جهانی سیب و انگور ارومیه و همجواری با بازار‌های منطقه‌ای، ظرفیتی بی‌نظیر برای صادرات است. در همین راستا، ایجاد پایانه صادراتی تخصصی کشاورزی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها در دست پیگیری است تا بستر حضور پایدار و پررونق تولیدات کشاورزان استان در بازار‌های فرامرزی فراهم گردد.