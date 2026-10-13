به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری با اشاره به کمبود منابع آبی، کاهش تولید و خسارت‌های بخش کشاورزی، اظهارکرد: شادگان با برخورداری از ظرفیت گسترده نخیلات، نقش مهمی در تولید خرما و تأمین معیشت خانوار‌های کشاورز دارد، اما مشکلات آبی و اقتصادی سال‌های اخیر، فشار مضاعفی بر کشاورزان و نخل‌داران وارد کرده است و قطعاً حمایت از این قشر زحمتکش، مستلزم تسهیل دسترسی به منابع مالی، پیگیری مطالبات و اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ تولید و جبران بخشی از خسارت‌هاست.

وی افزود: صیانت از معیشت کشاورزان و حفظ توان تولیدی شهرستان، نیازمند تصمیم‌های عملی و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول است و در چنین شرایطی، تسهیل روند پرداخت تسهیلات، بررسی درخواست‌های معوق و تعیین راهکار‌های مناسب برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی می‌تواند بخشی از فشار‌های مالی واردشده بر تولیدکنندگان را کاهش دهد و زمینه استمرار فعالیت‌های کشاورزی را فراهم کند.

خنفری همچنین با اشاره به اهمیت صنایع بسته‌بندی و فرآوری خرما تصریح کرد: ظرفیت نخلستان‌های شادگان تنها به تولید محصول محدود نمی‌شود بلکه توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای خرمای تولیدی ایجاد کند و از هدررفت محصول بکاهد و زمینه اشتغال پایدار را برای جوانان و خانواده‌های شهرستان فراهم آورد. ازاین‌رو، حمایت از کارگاه‌های بسته‌بندی خرما باید به‌عنوان بخشی از راهبرد توسعه اقتصادی شادگان مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده مردم شادگان از پیگیری موضوع استمهال تسهیلات کشاورزان و حمایت مالی از واحد‌های بسته‌بندی و فرآوری خرما خبر داد و اعلام کرد: بر اساس اعلام صندوق کارآفرینی امید، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از کارگاه‌های بسته‌بندی خرمای شهرستان شادگان اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت مالی، حمایت از کارگاه‌های بسته‌بندی خرما را اقدامی مهم در راستای حفظ اشتغال موجود، تقویت توان تولیدی واحد‌های فعال و ایجاد زمینه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی شهرستان دانست و بر لزوم پیگیری فرآیند پرداخت تسهیلات و رفع موانع احتمالی پیش‌روی متقاضیان تأکید کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان بر ضرورت پیگیری جدی مطالبات فعالان بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی خرما تأکید کرد و خواستار اهتمام بیشتر ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برای شناسایی و رفع موانع موجود، تعیین تکلیف درخواست‌های تسهیلاتی و حمایت از تولیدکنندگان شد تا با تسهیل تأمین مالی طرح‌های تولیدی، زمینه حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در شهرستان شادگان فراهم شود.