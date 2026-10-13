جمعی از معلمان بوشهری در مدرسه شهید باهنر با اسدالله شعبانی، شاعر شناخته‌شده کودک و نوجوان و سراینده شعر معروف «شهر ما ایران است» در کتاب فارسی اول دبستان، دیدار و درباره ترویج شعر و کتاب‌خوانی و نقش ادبیات در پرورش خلاقیت کودکان گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز بوشهر، این نشست با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش‌وپرورش و با حضور اسدالله شعبانی، از شاعران شناخته‌شده حوزه کودک و نوجوان، برگزار شد.

در این برنامه، اهمیت شعر و ادبیات در فرایند آموزش، تقویت تخیل و خلاقیت دانش‌آموزان و راه‌های علاقه‌مند کردن کودکان به مطالعه مورد توجه قرار گرفت.

شعرخوانی در کلاس‌های درس و آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با آثار ادبیات کودک و نوجوان از راهکار‌هایی است که می‌تواند به تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی در میان نسل آینده کمک کند.

معروفترین شهر استاد شعبانی به نام ایران است که در کتاب فارسی اول دبستان تدریس می‌شود.