فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده شهر‌های مختلف کرمانشاه خبر داد و گفت: یکی از نتایج اجرای این طرح کشف یک هزار و ۱۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان گفت: طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر به مدت ۵ روز در ۱۹ محله از قبل شناسایی شده سطح استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح که با حضور ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اجرایی شد، یک تن و ۱۳۰ کیلو و ۲۷۳ گرم انواع مواد کشف شد.

سردار حاجیان با اشاره به دستگیری و جمع آوری ۵۹۴ نفر از مجرمان حوزه مواد مخدر گفت: ۳۹۰ نفر از این افراد را معتادان متجاهر، ۱۸۰ نفر خرده فروشان و ۲۴ نفر نیز قاچاقچیان تشکیل می‌دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: همچنین در بازرسی‌های انجام گرفته از مخفیگاه مجرمان حوزه مواد مخدر ۸۷ هزار و ۳۷ عدد انواع قرص‌های مخدر و غیرمجاز کشف شد.

وی کشف ۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری را از دیگر اقدامات انجام شده ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه در طرح ۵ روزه پاکسازی مناطق آلوده عنوان کرد.

سردار حاجیان در پایان با اشاره به رضایتمندی شهروندان از اجرای چنین طرح هایی، گفت: پلیس اجازه نمی‌دهد مجرمان حوزه مواد مخدر با اقدامات خود باعث ایجاد فضای ناامنی در سطح استان شوند.