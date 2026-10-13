در مسابقات پنج وزن نخست مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان، یک خوزستانی به فینال رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی زیر ۲۳ سال ۲۰۲۶ جهان سه‌شنبه ۲۱ مهر در لاس وگاس آمریکا آغاز شد که ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم پس از غلبه بر آراپخانوف از روسیه در دیدار نیمه نهایی به فینال رسید.

همچنین محمد هادی صیدی دیگر فرنگی‌کار خوزستانی تیم ایران، در وزن ۹۷ کیلوگرم در دیدار نیمه نهایی مقابل ایهور یاکوشنکو از اوکراین با نتیجه ۴ بر یک مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت.

همچنین دو فرنگی کار خوزستانی، محمد عشیری و احمدرضا محسن نژاد از دور مسابقات حذف شدند.

آرمین شمسی‌پور و اهورا بویری دو فرنگی کار دیگر خوزستان در تیم ایران هستند که به روی تشک خواهند رفت.