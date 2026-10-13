سرزمین آفتاب در میدان؛ مردم مرکزی پای ایران ایستادند
مردم استان مرکزی، سرزمین آفتاب، با حضور در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف استان، حمایت خود را از ایران اسلامی و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و با حضور خود، جلوهای از وحدت، همبستگی و پشتیبانی از کشور را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مردم «سرزمین آفتاب» با حضور در کنار یکدیگر، حمایت خود را از کشور، نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و بر حفظ وحدت و ایستادگی در برابر تهدیدها تأکید داشتند.
این حضور مردمی، پیامی روشن از پشتیبانی مردم استان مرکزی از ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی بود؛ حضوری که برای رزمندگان و مدافعان کشور، مایه دلگرمی و قوت قلب و نشانهای از ایستادگی ملت ایران در دفاع از میهن و ارزشهای آن است.