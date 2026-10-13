سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شادگان با تاکید بر ضرورت توسعه اکوتوریسم و گردشگری کشاورزی در این شهرستان گفت: پیوند ظرفیت‌های طبیعی، نخلستان‌ها و فرهنگ بومی شادگان می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال محلی و تبدیل این شهرستان به مقصدی برای گردشگری فرهنگی و آبی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم مرزوقی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی شادگان اظهار کرد: هدف از برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری در این شهرستان، عبور از تالاب‌گردی صرف و تعریف یک بسته کامل گردشگری است تا بازدیدکنندگان علاوه بر طبیعت، با زندگی، فرهنگ و شیوه معیشت مردم منطقه نیز آشنا شوند.

وی افزود: مسیر ورودی شادگان از سمت دارخوین تا بخش‌های دیگر شهرستان، با برخورداری از نخلستان‌ها و ظرفیت‌های مرتبط با رودخانه‌های کارون و جراحی، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری کشاورزی و معرفی جاذبه‌های طبیعی منطقه فراهم کرده است.

مرزوقی با اشاره به تنوع خرمای تولیدی در شادگان بیان کرد: در گذشته ۷۲ نوع خرما در این شهرستان کشت می‌شد که بخشی از این تنوع به دلایل مختلف، از جمله مسائل اقتصادی، به تدریج از چرخه کشت خارج شده است.

وی نخل را بخشی از هویت مردم شادگان دانست و گفت: دانش و آیین‌های مرتبط با نگهداری نخل، ابزار‌های مورد استفاده در نخل‌داری و مهارت کشاورزان بومی از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در معرفی فرهنگ منطقه به گردشگران نقش داشته باشند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شادگان ادامه داد: هدف این است که گردشگر به جای بازدید کوتاه از تالاب، فرصتی برای تجربه زندگی شادگانی و آشنایی با فرهنگ مردم محلی داشته باشد؛ رویکردی که می‌تواند گردشگری طبیعی را با گردشگری فرهنگی و کشاورزی پیوند دهد.

اشتغال‌زایی با مشارکت جوامع محلی

مرزوقی با اشاره به نرخ بیکاری در شادگان گفت: نرخ بیکاری شهرستان حدود ۴۵ درصد است و با توجه به محدودیت‌های توسعه صنعتی در این منطقه، گردشگری می‌تواند یکی از مسیر‌های ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باشد.

وی افزود: به اعتقاد من، در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی مناسب، گردشگری ظرفیت اثرگذاری پنج تا ۶ درصدی بر کاهش بیکاری شهرستان را دارد؛ هرچند برآورد دقیق این میزان به مطالعات کارشناسی و ارزیابی ظرفیت‌های اشتغال‌زایی نیاز دارد.

مرزوقی با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در توسعه گردشگری اظهار کرد: رویکرد مورد نظر ما جذب سرمایه‌های خرد و فراهم کردن زمینه فعالیت خانواده‌های بومی است، نه ایجاد مجموعه‌های بزرگ گردشگری که مردم منطقه در آن صرفا به نیروی کار تبدیل شوند.

وی با اشاره به ظرفیت روستای صراخیه برای توسعه بوم‌گردی گفت: به جای تمرکز بر ایجاد یک مجموعه بزرگ، می‌توان زمینه‌ای فراهم کرد تا خانه‌های بومی با رعایت ضوابط و حفظ هویت فرهنگی و محیطی منطقه، به اقامتگاه‌های کوچک گردشگری تبدیل شوند و منافع اقتصادی این فعالیت میان خانواده‌های محلی توزیع شود.

ضرورت ایجاد زیرساخت‌های اقامتی و آموزشی

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شادگان با بیان اینکه گردشگران در شرایط کنونی بیشتر به صورت روزانه از این شهرستان بازدید می‌کنند، گفت: برای افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی و آموزش مستمر جوامع محلی ضروری است.

وی افزود: شادگان، دارخوین و خنافره سه شهر این شهرستان هستند و نزدیکی شهر‌ها به روستا‌ها این امکان را فراهم می‌کند که اقامت گردشگران در محیط شهری و بازدید از جاذبه‌های طبیعی و روستایی در قالب یک برنامه گردشگری دنبال شود.

مرزوقی، حمایت دستگاه‌های اجرایی و تسهیل دسترسی به تسهیلات را از نیاز‌های توسعه این بخش دانست و گفت: فعال شدن گردشگری زمانی می‌تواند به اقتصاد منطقه کمک کند که زنجیره‌ای از خدمات شامل اقامت، خوراک، راهنمایی گردشگران و عرضه محصولات محلی شکل بگیرد و منافع آن به مردم روستا‌ها برسد.

تدوین اسناد گردشگری فرهنگی و آبی شادگان

مرزوقی با تاکید بر ضرورت هدف‌گذاری مشخص در حوزه گردشگری شهرستان اظهار کرد: تدوین سند مقصد گردشگری فرهنگی شادگان و سند گردشگری آبی از مطالبات اصلی ماست تا ظرفیت‌های منطقه در قالب یک برنامه مشخص معرفی و برای توسعه آنها اقدام شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های فعالیت در محدوده تالاب شادگان افزود: ضوابط محیط‌زیستی در این منطقه ضرورت توجه به ملاحظات حفاظتی را دوچندان می‌کند؛ از این رو، توسعه گردشگری باید با حفظ زیست‌بوم و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی با اشاره به طرح هادی روستای صراخیه که با رویکرد گردشگری طراحی شده است، گفت: به باور من، برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها باید هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن و اداره میراث‌فرهنگی شکل بگیرد تا اقدامات عمرانی و برنامه‌های گردشگری در مسیر مشترکی قرار گیرند.

آموزش؛ حلقه اتصال کشاورزی و گردشگری

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شادگان همچنین بر ضرورت تقویت پژوهش و آموزش در حوزه نخل‌داری تاکید کرد و گفت: کمبود آب، کاهش کیفیت و پایین بودن حجم تولید خرما از چالش‌های این بخش است و بخشی از مشکلات را می‌توان با آموزش روش‌های صحیح کشاورزی کاهش داد.

وی افزود: در یکی از دوره‌های آموزشی برگزارشده با حمایت بنیاد علوی، آموزش درباره زمان و نوع مصرف کود در نخلستان‌ها ارائه شد که به گفته وی، حجم و کیفیت خرما در آن تجربه دو برابر افزایش یافت.

مرزوقی تاکید کرد: برگزاری رویداد‌ها و جشنواره‌های مرتبط با کشاورزی و گردشگری می‌تواند فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های شادگان باشد، اما توسعه پایدار این بخش به برنامه‌ریزی مستمر، پژوهش، آموزش و سیاست‌گذاری هماهنگ نیاز دارد.