مدیرکل پست استان بوشهر گفت: سه میلیون و ۵۰۰ هزار مرسوله صادراتی و وارداتی در نیمه نخست امسال در شبکه پستی استان جابه‌جا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ جهانشیر بارگاهی در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته جهانی پست افزود: از این شمار ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مرسوله صادراتی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار مرسوله وارداتی بوده‌است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون روزانه حدود ۴۰ هزار مرسوله در شبکه پستی استان جابه‌جا و توزیع می‌شود و بیش از ۲۰ دستگاه کامیون سنگین برای تخلیه و بارگیری به اداره‌کل پست تردد می‌کنند.

بارگاهی افزود: بخش عمده عملیات پستی در مراحل میانی انجام می‌شود و استمرار این چرخه برای جلوگیری از انباشت مرسولات ضروری است.

وی ادامه داد: خدمات پست استان در روز‌های بحرانی نیز حتی یک روز متوقف نشد و کارکنان در سه شیفت کاری فعالیت کردند.

وی درباره توسعه مسیر‌های حمل‌ونقل پستی گفت: یک خط مستقیم جدید به مقصد اصفهان افزوده شده و خطوط گناوه و دیلم نیز از یکدیگر تفکیک شده‌اند.

مدیرکل پست استان افزود: مسیر بوشهر به پارسیان نیز با تعریف خطوط مجزا تا عسلویه و پس از آن، بازآرایی شده است تا ارسال مرسولات جنوب استان با سرعت بیشتری انجام شود.

بارگاهی همچنین از نوسازی ناوگان خودرویی پست استان بوشهر با خودرو‌های گازسوز و هویت بصری یکپارچه خبر داد.

مدیرکل پست استان گفت: هم‌اکنون میانگین پیشرفت طرح ملی نشانی استاندارد مکانی جی‌نف در استان ۷۵ درصد است و تکمیل و بهره‌برداری کامل از آن در سال جاری هدف گذاری است.

بارگاهی اظهار کرد: میزان پیشرفت این طرح در بخش روستایی به ۸۰ درصد رسیده‌است و تکمیل باقی‌مانده این بخش در یکی دو ماه آینده پیش‌بینی شده‌است.

وی با اشاره به استفاده از لایه‌های نقشه مسیریاب "نشان" در کنار اطلاعات کد پستی در طرح جی نف اظهار کرد: تلفیق اطلاعات معابر و داده‌های مکانی، دسترسی برخط شهروندان و دستگاه‌ها به کد پستی و نشانی استاندارد مکانی را بدون مراجعه به باجه‌های پست فراهم می‌کند.

وی درباره صدور تأییدیه نشانی پستی بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۴ هزار تأییدیه احراز نشانی برای شهروندان صادر شد که بخش عمده این خدمات به‌صورت الکترونیکی انجام گرفته است.

بارگاهی یادآورشد: صدور تأییدیه نشانی در گذشته مستلزم مراجعه مأمور پست و صرف دست‌کم ۴۸ ساعت زمان بود، اما توسعه خدمات الکترونیکی، زمان و هزینه دریافت این خدمت را کاهش داده‌است.

مدیرکل پست استان با اشاره به کاربرد احراز نشانی در ثبت‌نام مدارس، خدمات خودرو و امور اسناد و قبوض افزود: وب‌اپلیکیشن «پست من» امکان ثبت و ویرایش نشانی محل سکونت، کار و کسب‌وکار را فراهم کرده و تکمیل اطلاعات در این سامانه، دریافت خدمات دستگاه‌های اجرایی را تسهیل می‌کند.

بارگاهی ادامه داد: با همکاری ثبت احوال، ارتباط سیستمی میان اطلاعات کد ملی و کد پستی برقرار شده‌است تا احراز هویت فردی و مکانی و ارائه خدمات بر پایه اطلاعات یکپارچه انجام شود.

وی با اشاره به افزایش مرسولات در فصل برداشت خرما اظهار کرد: برای حمایت از نخل‌داران، سرویس‌های حمل مجزا در شهرستان‌های دشتستان و تنگستان برقرار شده‌است تا محموله‌ها حتی در صورت تکمیل نشدن ظرفیت کامیون، معطل نمانند.

بارگاهی تأکید کرد: مأموریت اصلی پست، حمل مرسولات خرد است و پذیرش محموله‌های عمده نباید موجب اختلال در خدمات روزمره مردم یا تحمیل زیان به شبکه پستی شود.

وی افزود: وزن، ابعاد و مسافت سه عامل اصلی تعیین هزینه حمل هستند و حمایت از تولیدکنندگان باید در چارچوب تعرفه‌های مصوب، مقررات و ظرفیت شبکه انجام شود.

مدیرکل پست استان بوشهر درباره ارسال محصولات شیلاتی نیز گفت: حمل ماهی و میگو به دلیل فسادپذیری، نیازمند تجهیزات سردخانه‌ای و تأمین شرایط مناسب حمل است.

بارگاهی با اشاره به همکاری پست با فروشگاه‌های اینترنتی بیان کرد: کسب‌وکار‌های دارای محل فیزیکی و فروشگاه‌های مجازی و خانگی می‌توانند با انعقاد قرارداد، از پنل‌های اختصاصی ثبت سفارش و خدمات متناسب با حجم مرسولات استفاده کنند.

وی افزود: تخفیف‌های قراردادی و خدمات ویژه بر اساس میزان مرسولات تعریف می‌شود و این ظرفیت، زمینه توسعه فعالیت کسب‌وکار‌های خانگی و اشتغال زنان را فراهم کرده‌است.

بارگاهی با معرفی خدمت "پست مستقیم" گفت: این سرویس امکان ارسال هدفمند کاتالوگ، تبلیغات و نمونه محصولات به مخاطبان و واحد‌های صنفی موردنظر را با استفاده از اطلاعات نشانی و طبقه‌بندی مشاغل فراهم می‌کند.

وی افزود: در خدمت "پدو" نیز افرادی که هنگام مراجعه نامه‌رسان در منزل حضور ندارند، می‌توانند با تعیین نشانی باجه پستی، مرسوله خود را در فرصت مناسب از آن محل دریافت کنند.

بارگاهی توسعه صندوق‌های هوشمند پستی را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: این صندوق‌ها امکان دریافت مرسوله با کد اختصاصی در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز را فراهم می‌کنند و استقرار آنها باید متناسب با حجم سفارش‌ها و ظرفیت موردنیاز باشد.