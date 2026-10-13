سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از پیگیری اصلاح سازکار تخصیص و مدیریت منابع صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج خبر داد و گفت: با توجه به ایراد‌های شناسایی‌شده در نحوه تخصیص و انتقال اعتبارات این صندوق، موضوع رعایت نشدن اقدامات قانونی برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سلمان اسحاقی در تشریح جلسه وبیناری امروز (سه‌شنبه، ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: پیرو جلسه‌ای که ۵ مهرماه به دستور رئیس مجلس با مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد، در جلسه وبیناری امروز نیز موضوع اصلاح سازوکار تخصیص و مدیریت منابع صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج به‌صورت جدی پیگیری شد.

وی افزود: در همین راستا، گزارش دیوان محاسبات کشور درباره نحوه تخصیص و انتقال اعتبارات این صندوق بررسی شد که بر اساس آن، با وجود پیش‌بینی ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای صندوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ایراداتی از جمله استفاده نشدن کامل از ظرفیت‌های درآمدی پیش‌بینی‌شده، ابلاغ بخشی از اعتبارات به سازمان تامین اجتماعی و انتقال منابع صندوق ذیل اعتبارات پرداختی به سازمان بیمه سلامت ایران بدون ایجاد حساب مستقل شناسایی شده است.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: با توجه به عدم رعایت اقدامات قانونی در انتقال منابع صندوق، مقرر شد موضوع برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین مقرر شد دیوان محاسبات کشور با تاکید بر ضرورت استقلال منابع صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج از اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران، پیگیری‌های خود را تا اصلاح سازوکار تخصیص و انتقال اعتبارات و اطمینان از اختصاص منابع به اهداف قانون حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج ادامه دهد.