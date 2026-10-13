­دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وزارت فرهنگ و رسانه‌های دیجیتال موظف‌اند در صدور مجوز آثار فرهنگی از شکل‌گیری قبح‌شکنی جلوگیری کنند، برخی از مسئولان فرهنگی گرفتار نوعی تساهل شده‌اند که بسیار خطرناک است.

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مجوز فیلم سینمایی و تئاتر و ساترا که مجوز سریال‌ها را صادر می‌کنند، باید به ارزش‌ها توجه داشته باشند و اجازه ندهند قبح‌شکنی شکل بگیرد. گلایه مردم این است که چرا این روند به این راحتی شکل می‌گیرد و پیگیری نمی‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه این دغدغه‌ها همگی در مصوبات شورا آمده است، توضیح داد: مصوبات سیاستی و قانونی و به تعبیری در حکم قانون در شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم و مجلس شورای اسلامی نیز مصوبات خوبی در این زمینه دارد؛ بنابراین وظیفه نهادهاست که مراقبت کنند.

وی سازوکار نظارتی شورا را چنین تشریح کرد: نظارت‌های شورا در مواردی به تذکر و حتی درگیر شدن سازمان بازرسی و برخی نهاد‌های دیگر مانند دادستانی منجر می‌شود؛ با این حال خواسته ما رسانه‌ای کردن این فعالیت‌ها نیست، زیرا دغدغه اصلی این است که کار به نتیجه برسد و اصلاح صورت گیرد، نه مچ‌گیری از افراد.

خسروپناه تاکید کرد: می‌توان یک اثر تئاتری خوب با مفاهیم ارزشی و مفاهیم ایرانی تولید کرد و در عین حال ارزش‌ها را رعایت نمود، حرمت‌ها را حفظ کرد و آسیبی به نهاد خانواده نرساند؛ این موارد قابل اجراست، اما متاسفانه عده‌ای این اصول را رعایت نمی‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت موجود در برخی نهاد‌های فرهنگی تصریح کرد: عده‌ای از مسئولان فرهنگی گرفتار نوعی تساهل شده‌اند که بسیار خطرناک است؛ یعنی بی‌تفاوت‌اند که رفتار‌ها اصلاح شود یا نشود و تذکر داده شود یا ندهند، در حالی که می‌توان تذکرات را با روش درست، اخلاقی و قانونی داد، اثربخش بود و بی‌تفاوت نبود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی رفتار‌های خلاف شان ایران اسلامی در بعضی فیلم‌ها و تئاتر‌ها اشاره کرد و گفت: برخی از عزیزانی که دغدغه دارند و دغدغه‌شان به حق و به‌جاست، آن‌قدر این موارد را ترویج می‌کنند که خود این ترویج نوعی گفتمان‌سازی غلط است.

وی توضیح داد: گاهی پیش آمده که فیلمی ساخته یا تئاتری اجرا شده، تذکر داده شده و اصلاح نیز صورت گرفته است، اما همان قسمت‌های اصلاح‌شده را مرتب نشر می‌دهند و این اشاعه فساد، ضررش کمتر از خود فساد نیست.

خسروپناه در پایان از دوستان ارزشی خواست به این نکته توجه کنند که با دست خود موجب ترویج آن رفتار‌ها نشوند.