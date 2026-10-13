به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «سخنی از محبوب»، عنوان جدیدی از مجموعه نصایح و بیانات آیت‌الله العظمی بهجت، به تازگی در مرکز نشر آثار ایشان منتشر شد و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

این اثر نسخه کامل و جامع‌تر کتاب «به سوی محبوب» است که در زمان حیات ایشان منتشر شده بود.

کتاب حاضر، در سه فصل شامل نصایح، دستورالعمل‌های اخلاقی و پرسش و پاسخ گردآوری و تنظیم شده است. در بخش نصایح، مطالب با مجموعه‌ای از یادداشت‌ها به همراه دستخط ایشان منتشر شده است. در قسمت پرسش و پاسخ نیز تلاش شده موضوعات مبتلی‌به و پرسش‌های پرتکرار در زمینه مسائل کاربردی و به‌روز مد نظر قرار گیرد.

نکته برجسته کتاب پیوند متن با صوت است. با درج بارکد‌های دوبعدی در کنار بیانات، این امکان فراهم شده است تا خواننده با اسکن آنها، از فضای خاموش کاغذ عبور کرده و مستقیماً پای منبر آن عارف بی‌بدیل بنشیند. شنیدن لحن گیرا، سوز درونی و فراز و فرود‌های کلام آیت‌الله بهجت، حسی بی‌نظیر و روحانی به مخاطب می‌بخشد و عمق تأکیدات و اهمیت دغدغه‌های ایشان را با تمام وجود به جان خواننده منتقل می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب حاضر را از فروشگاه بهجت آوا تهیه کنند.