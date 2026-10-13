معاون امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش از آمادگی نیرو‌های اجرایی برای مدیریت شهری در بارندگی‌ها خبر داد و بر پایش شبکه فاضلاب، پاکسازی مسیر‌های عبور آب و مشارکت شهروندان در کاهش خسارت‌های احتمالی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا حاکمی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت بارندگی‌ها افزود: تمهیدات مدیریت شهری برای شرایط بارندگی شدید پیش بینی شده و با توجه به اینکه حدود ۱۲ تا ۱۳ کیلومتر از شبکه فاضلاب کیش فرسوده است و در شرایط بارندگی شدید، احتمال بروز آسیب در برخی نقاط آن وجود دارد، آماده‌سازی تجهیزات، پیش‌بینی نیاز‌های عملیاتی و تدابیر لازم برای مدیریت شرایط پس از بارندگی در دستور کار قرار دارد.

او بر ضرورت مشارکت مالکان املاک و زمین‌های خصوصی بر اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: بررسی مسیر‌های خروج آب در محدوده‌ها پیش از آغاز بارندگی، به‌ویژه برای املاکی که مالکان آنها در کیش حضور ندارند، می‌تواند به مدیریت بهتر روان‌آب‌ها کمک کند.

حاکمی با اشاره به تجربه بارندگی‌های گذشته و ثبت بیش از ۹۰۰ تماس مرتبط با آب‌گرفتگی ساختمان‌ها، بر ضرورت بررسی کف‌شورها، راه‌آب‌ها و مسیر‌های خروج آب در پشت‌بام، حیاط، زیرزمین و توقفگاه توسط ساکنان منازل مسکونی پیش از آغاز بارندگی تأکید کرد.

او رعایت توصیه‌های ایمنی را ضروری دانست و از شهروندان خواست در زمان بارندگی از تردد‌های غیرضروری خودداری، در انتخاب محل توقف خودرو دقت داشته باشند و هنگام وزش باد، از ساختمان‌های مرتفع، بنا‌های در حال ساخت و ساختمان‌های قدیمی که احتمال سقوط اجزای آنها وجود دارد، فاصله بگیرند و با اشاره بر نقش مشارکت شهروندان در مدیریت روان‌آب‌ها، از ساکنان خواست با مشاهده کانال‌ها، دریچه‌ها و مسیر‌های نیازمند پاکسازی، موضوع را با سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۲۴ اطلاع دهند.

معاون امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش خاطرنشان کرد: نیرو‌های عملیاتی شرکت در طول بارندگی و پس از آن به فعالیت خود ادامه می‌دهند و با آمادگی مجموعه‌های اجرایی و همراهی شهروندان، تلاش می‌شود خسارت‌های احتمالی به حداقل برسد.