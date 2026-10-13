تزیینات، درها و پنجره‌های آسیب‌دیده کاخ چهل‌ستون اصفهان که در حمله به استانداری این استان خسارت دیده بود، با پایان مرمت اضطراری از خطر تخریب بیشتر نجات یافت؛ اقدامی که با هدف تثبیت وضعیت موجود و جلوگیری از گسترش آسیب‌ها انجام شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر پایگاه میراث جهانی چهلستون اصفهان گفت: آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان به بخش‌هایی از مجموعه میراث جهانی چهلستون از جمله تزیینات، در‌ها و پنجره‌ها خسارت وارد کرده بود که به دلیل فرورفتن شیشه‌های شکسته شده در تزیینات، آسیب این بخش‌ها دوچندان شده بود و همین امر لزوم اجرای اقدامات فوری حفاظتی را برای جلوگیری از گسترش خسارت‌ها افزایش داد.

مصطفی هادی‌پور افزود: شکستگی در‌ها و پنجره‌ها نیز موجب ورود گرد و غبار و نشستن آن بر سطح تزیینات شده بود که می‌توانست زمینه‌ساز آسیب‌های بیولوژیک و تشدید فرسودگی این بخش‌ها شود، ازاین‌رو، مرمت تزیینات و ترمیم در‌ها و پنجره‌ها در اولویت اقدامات حفاظتی پایگاه قرار گرفت.

وی گفت: بخشی از نقوش گل‌وبوته شاه‌عباسی و اسلیمی در تالار اصلی، از جمله قسمت‌هایی از گچ‌بری‌های فوقانی، در جریان جنگ چهل روزه آسیب دیده بود که مرمت و پاکسازی آنها با رعایت ملاحظات حفاظتی اجرا شد.

مصطفی هادی‌پور افزود: در این مرحله، ابتدا پرداخت و غبارروبی سطح تزیینات با استفاده از برس‌های مویی و به شکل دستی انجام گرفت؛ سپس رنگ‌های پوسته‌شده با استفاده از آب مقطر و الکل تثبیت و پاک‌سازی شیمیایی بخش‌های مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت.

مدیر پایگاه میراث جهانی چهلستون افزود: در ادامه، برای تثبیت رنگ‌ها از ماده پریمال با غلظت ۱۰ درصد استفاده شد و موزون‌سازی رنگی بخش‌های آسیب‌دیده نیز با بهره‌گیری از آبرنگ و رنگ‌های همگون اجرا شد.

وی گفت: این اقدامات با رویکرد پاک‌سازی سَبکی و مرمت حفاظتی است تا ضمن تثبیت وضعیت موجود، از ریزش بیشتر تزیینات و گسترش آسیب‌ها جلوگیری شود.

هادی‌پور، ترمیم و بازسازی بخشی از در‌ها و پنجره‌های آسیب‌دیده مجموعه را از دیگر اقدامات اجرا شده دانست و گفت: این بخش از عملیات با استفاده از اعتبار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و منابع استانی به نتیجه رسیده است.

وی با اشاره به ضرورت نظارت تخصصی بر این اقدامات افزود:تمامی عملیات مرمتی و حفاظتی زیر نظر کارشناسان و ناظران پایگاه و با بهره‌گیری از استادکاران متخصص اجرا شده است.

مدیر پایگاه میراث جهانی چهل‌ستون ادامه داد: اقدامات صورت‌گرفته در مرحله رفع خطر و حفاظت اضطراری قرار دارد و هدف اصلی آن، نگهداری تزیینات تاریخی، پیشگیری از تخریب بیشتر و فراهم کردن زمینه حفاظت اصولی از این آثار در سال‌های آینده است.

بمباران استانداری اصفهان در روز ۱۸ اسفند در عرصه دولت خانه صفوی (بخشی از محور تاریخی فرهنگی اصفهان که در فهرست آثار ملی قرار دارد) حریم درجه ۲ میدان نقش‌جهان و همچنین حریم درجه یک کاخ چهل‌ستون، آسیب‌های گسترده‌ای را به این یادمان‌های تاریخی شهر موزه اصفهان وارد کرد.

کاخ باغ یا باغ موزه چهلستون یکی از بنا‌های شاخص مجموعه دولتخانه صفوی اصفهان محسوب می‌شود و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

این بنای تاریخی ۱۵ دی ۱۳۱۰ به شماره ۱۰۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

ویژگی مهم کوشک میانی این باغ وجود نقاشی‌های بسیار زیبای هنرمند عصر صفوی (رضا عباسی) است که به سبک مینیاتور ایرانی، دیوار تالار‌های کاخ را تزیین کرده است.

(کاخ موزه چهلستون)، (تالار اشراف)، (تالار تیموری)، (عمارت جبه خانه) (موزه هنر‌های تزیینی اصفهان)، (عمارت رکیب خانه) (موزه هنر‌های معاصر اصفهان) و همچنین (کاخ عالی قاپو) از جمله آثار شاخص دولتخانه صفوی هستند که در جریان حملات و موج انفجار‌های حمله به استانداری اصفهان، دچار آسیب‌های زیادی شدند.