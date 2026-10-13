هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» همزمان با مراسم هفته ملی کودک و به دست دانش آموزان تبریزی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، همایش هفته ملی کودک امروز سه شنبه با حضور دانش آموزان دختر و پسر تبریزی در سالن همایش‌های بین المللی شهریار خاوران برگزار شد و نمایش‌های عروسکی و موسیقی کودکانه در فضای سالن طنین انداز شد.

این مراسم با حضور دانش آموزانی که پدرشان در جریان جنگ اخیر به شهادت رسیدند، زینب داده شده بود و در جریان تجلیل از یادگاران مدافعان وطن از دانش آموزان نخبه و افتخارآفرین تبریزی نیز قدردانی شد.

اجراهای جشنواره سراسری تئاتر تبریزیم در ۲ نوبت قبل از ظهر و بعد ازظهر در پارک ائل گلی، عمارت کلاه‌فرنگی، فرهنگسراها و محوطه مدارس منتخب تبریز اجرا خواهد شد. این اجراها از امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه آغاز و تا روز شنبه ۲۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

براساس برنامه‌ریزی اعلام‌شده، اجراهای محوطه کلاه‌فرنگی با حضور داوران دنبال خواهد شد و در آن داوران جشنواره به ارزیابی آثار اقدام خواهند کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی در این همایش اظهار کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا بار دیگر لبخند را به لب‌های کودکان و نوجوانان شهرمان بیاوریم و فرصتی فراهم کنیم تا در کنار یکدیگر، امید و همدلی را تجربه کنند.

زینب علمدار در جمع کودکان و دانش آموزان تبریزی با بیان این‌که وحدت و یگانگی محدود به جغرافیا و مرز نیست افزود: هیچ احساسی خالص‌تر از لبخند کودکان نیست؛ لبخندی که می‌تواند امید را در دل‌ها زنده کند و معنای واقعی همدلی و کنار هم بودن را نشان دهد. کودکان با لبخند‌های خود یادآور می‌شوند که می‌توان در کنار تفاوت‌ها، برای ساختن فردایی زیباتر تلاش کرد.

وی ادامه داد: امروز لبخند می‌زنیم، اما در کنار شادی این دورهمی، یاد عزیزانی را که در میان ما نیستند و جان خود را برای وطن فدا کردند تا دانش‌آموزانمان بتوانند در مدرسه لبخند بزنند، گرامی می‌داریم. یاد ۱۵ کودک شهید استان و کودکان شهید مدرسه میناب را نیز گرامی می‌داریم؛ کودکانی که جای خالی آنها درس ایثار و شهادت را به ما می‌دهد.

علمدار با اشاره به حضور فرزندان دانش آموز شهدای استان در این رویداد گفت: اگرچه این عزیزان در کنار ما نیستند، خاطره و یادشان در این رویداد جاری است و حضورشان را در تک‌تک کلمات و لحظات امروز احساس می‌کنیم.

وی افزود: الفبای وطن گاهی با تلاش و کوشش و گاهی با خون، ایثار و شهادت نوشته می‌شود؛ الفبایی که کودکان شهید آن را برای ما نوشتند. این یادآوری به ما نشان می‌دهد که پاسداشت نام و خاطره این عزیزان، در کنار گرامیداشت ارزش‌هایی همچون همدلی، تلاش و دوستی، مسئولیتی است که در برابر نسل‌های آینده بر عهده داریم.