مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: در راستای حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از گسترش تخریب‌های ناشی از فرسایش خاک، عملیات مرمت و بهسازی بند «سرتیوک» شهرستان هفتکل با هم‌افزایی اداره منابع طبیعی و خیران انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فتح الله ابوعلی بیان کرد: این عملیات با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های گسترده‌تر به بدنه بند انجام شد، این منطقه که پیش‌تر دچار فرسایش شدید و ایجاد حفره‌های عمیق در بدنه بند شده بود، پتانسیل بالایی برای تخریب بیشتر و گسترش عوارض فرسایشی داشت.

وی گفت: در پی بازدید‌های فنی تیم‌های متخصص، دستور اجرای فوری عملیات ترمیم صادر شد، این عملیات که با هدف کنترل حفره‌های ایجاد شده و تقویت ساختار بند انجام شد، با استفاده از مصالح مقاوم از جمله لاشه سنگ، مخلوط و آهک انجام گرفت.

ابوعلی با تاکید بر نقش حیاتی مشارکت مردمی در حفظ منابع ملی افزود: این اقدام نشان‌دهنده هم‌افزایی میان نهاد‌های دولتی و خیران محیط‌زیست است، خیران همواره بازوی توانمند این مجموعه در حفاظت از انفال و منابع ملی هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان با بیان اینکه حفاظت از عرصه‌های طبیعی فراتر از یک وظیفه اداری ویک یک مسئولیت همگانی است ادامه داد: طرح‌های آبخیزداری و اقدامات پیشگیرانه در برابر فرسایش خاک، نقشی تعیین‌کننده در کنترل سیلاب‌ها و تقویت سفره‌های زیرزمینی ایفا می‌کنند و تقویت این روند، امنیت زیست‌محیطی منطقه را تضمین می‌کند.

وی اظهار کرد: طرح‌های آبخیزداری به ویژه بند‌های خاکی، ستون فقرات مدیریت منابع آب در عرصه‌های طبیعی محسوب می‌شوند، این سازه‌ها فراتر از یک اقدام صرفا فنی، ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار هستند.

ابوعلی بیان کرد: بند‌های خاکی با مهار سیلاب‌های فصلی و جلوگیری از فرسایش خاک نه تنها نقش موثری در تقویت سفره‌های زیرزمینی ایفا می‌کنند بلکه با بهبود وضعیت رطوبت خاک، بستر مناسبی را برای توسعه کشاورزی و دامپروری در جوامع محلی فراهم می‌آورند.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان با اشاره به ضرورت پایش مستمر زیر ساخت زیست محیطی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان تصریح کرد: با مدیریت بهینه و نگهداری مستمر از سازه‌های منابع طبیعی اطمینان حاصل خواهیم کرد که این طرح‌ها با عملکردی مطلوب، تاثیر مثبتی بر بهبود اکوسیستم منطقه و ارتقای معیشت روستاییان داشته باشند.