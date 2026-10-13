ویژه‌برنامه زنده «یاد استاد» به مناسبت سالروز درگذشت استادان قرآن کریم، محمدتقی مروت و ابراهیم مولایی، از رادیو قرآن و مستند «اقیانوس‌ها با دیوید اتنبرو» با سفر به اعماق اقیانوس‌ها از شبکه مستند پخش می‌شود.

برنامه «یاد استاد» و مستند «اقیانوس‌ها با دیوید اتنبرو»، از رادیو و تلویزیون

برنامه «یاد استاد» و مستند «اقیانوس‌ها با دیوید اتنبرو»، از رادیو و تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه‌برنامه زنده «یاد استاد» در راستای پاسداشت جایگاه پیشکسوتان عرصه تلاوت قرآن کریم و گرامیداشت یاد و خاطره استادان نامدار این حوزه، به بررسی ابعاد شخصیتی، علمی و آموزشی زنده‌یادان محمدتقی مروت و ابراهیم مولایی می‌پردازد.

محمدتقی مروت و ابراهیم مولایی از چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار در عرصه آموزش و تلاوت قرآن کریم بودند که با دانش و تسلط خود بر قرائات هفت‌گانه و فعالیت‌های آموزشی، نقش مهمی در انتقال دانش قرائت و تربیت شاگردان ایفا کردند. یادآوری تلاش‌ها و دستاورد‌های این استادان، فرصتی برای بازخوانی بخشی از میراث علمی و قرآنی آنان و پاسداشت خدمات پیشکسوتان این عرصه است.

در این برنامه، استاد محسن موسوی بلده، از شاگردان زنده‌یاد محمدتقی مروت، به‌عنوان کارشناس حضور خواهد داشت و درباره جایگاه علمی و آموزشی این استاد فقید و خاطرات خود از دوران شاگردی وی سخن خواهد گفت.

همچنین دکتر حسین کرمی و ابراهیم آهور، از شاگردان زنده‌یاد ابراهیم مولایی، به‌صورت تلفنی در این برنامه حضور می‌یابند و ضمن گفت‌و‌گو با مجری، به بیان خاطرات، تجربیات و آموخته‌های خود از محضر این استاد برجسته قرآن کریم می‌پردازند.

این برنامه با رویکرد معرفی و پاسداشت میراث علمی استادان پیشکسوت قرآن کریم، تلاش دارد بخشی از خاطرات و تجربه‌های نسل‌های پیشین فعالان قرآنی را بازگو کند و زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با شخصیت و خدمات این چهره‌های اثرگذار را فراهم آورد.

ویژه‌برنامه «یاد استاد» به تهیه‌کنندگی علیرضا صفرزاده و گویندگی نیما غفارزاده، امشب ساعت ۲۱ زنده از این شبکه پخش می‌شود.

مستند «اقیانوس‌ها با دیوید اتنبرو» با نمایش تصاویری چشم‌نواز از صخره‌های مرجانی، جنگل‌های کلپ و پهنه‌های آبی، به اهمیت اقیانوس‌ها در حفظ حیات و پایداری سیاره زمین می‌پردازد.

این مستند مخاطبان را به سفری در دنیای اقیانوس‌ها می‌برد تا نقش حیاتی این پهنه‌های آبی را در بقای موجودات زنده و حفظ تعادل زیست‌بوم زمین به تصویر بکشد.