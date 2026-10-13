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ویژهبرنامه زنده «یاد استاد» به مناسبت سالروز درگذشت استادان قرآن کریم، محمدتقی مروت و ابراهیم مولایی، از رادیو قرآن و مستند «اقیانوسها با دیوید اتنبرو» با سفر به اعماق اقیانوسها از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژهبرنامه زنده «یاد استاد» در راستای پاسداشت جایگاه پیشکسوتان عرصه تلاوت قرآن کریم و گرامیداشت یاد و خاطره استادان نامدار این حوزه، به بررسی ابعاد شخصیتی، علمی و آموزشی زندهیادان محمدتقی مروت و ابراهیم مولایی میپردازد.
محمدتقی مروت و ابراهیم مولایی از چهرههای شناختهشده و تأثیرگذار در عرصه آموزش و تلاوت قرآن کریم بودند که با دانش و تسلط خود بر قرائات هفتگانه و فعالیتهای آموزشی، نقش مهمی در انتقال دانش قرائت و تربیت شاگردان ایفا کردند. یادآوری تلاشها و دستاوردهای این استادان، فرصتی برای بازخوانی بخشی از میراث علمی و قرآنی آنان و پاسداشت خدمات پیشکسوتان این عرصه است.
در این برنامه، استاد محسن موسوی بلده، از شاگردان زندهیاد محمدتقی مروت، بهعنوان کارشناس حضور خواهد داشت و درباره جایگاه علمی و آموزشی این استاد فقید و خاطرات خود از دوران شاگردی وی سخن خواهد گفت.
همچنین دکتر حسین کرمی و ابراهیم آهور، از شاگردان زندهیاد ابراهیم مولایی، بهصورت تلفنی در این برنامه حضور مییابند و ضمن گفتوگو با مجری، به بیان خاطرات، تجربیات و آموختههای خود از محضر این استاد برجسته قرآن کریم میپردازند.
این برنامه با رویکرد معرفی و پاسداشت میراث علمی استادان پیشکسوت قرآن کریم، تلاش دارد بخشی از خاطرات و تجربههای نسلهای پیشین فعالان قرآنی را بازگو کند و زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با شخصیت و خدمات این چهرههای اثرگذار را فراهم آورد.
ویژهبرنامه «یاد استاد» به تهیهکنندگی علیرضا صفرزاده و گویندگی نیما غفارزاده، امشب ساعت ۲۱ زنده از این شبکه پخش میشود.
مستند «اقیانوسها با دیوید اتنبرو» با نمایش تصاویری چشمنواز از صخرههای مرجانی، جنگلهای کلپ و پهنههای آبی، به اهمیت اقیانوسها در حفظ حیات و پایداری سیاره زمین میپردازد.
این مستند مخاطبان را به سفری در دنیای اقیانوسها میبرد تا نقش حیاتی این پهنههای آبی را در بقای موجودات زنده و حفظ تعادل زیستبوم زمین به تصویر بکشد.
دیوید اتنبرو در این مستند با همراهی تصاویری دیدنی از زیستگاههای دریایی، از جمله صخرههای مرجانی و جنگلهای کلپ، اهمیت سلامت اقیانوسها را در پایداری و شکوفایی سیاره بررسی میکند.
مستند «اقیانوسها با دیوید اتنبرو» امشب ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۴ بازپخش می شود.