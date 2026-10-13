مدیرکل استاندارد البرز از کسب رتبه نخست کشور از نظر تعداد واحدهای تولیدی و خدماتی برگزیده استاندارد در این استان خبر داد و گفت: در آیین روز ملی استاندارد، ۴۷ واحد تولیدی نمونه ملی و ۹۸ واحد تولیدی نمونه استانی معرفی و تقدیر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، مسعود جوادی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی استان گفت: در بخش خدمات نیز دو واحد در سطح ملی و سه واحد در سطح استانی به‌عنوان واحدهای برگزیده معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه حدود ۳۴ هزار قلم کالا در کشور نشان استاندارد دارند، ارتقای کیفیت محصولات و رعایت الزامات استاندارد را از عوامل مؤثر بر افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی دانست.

مدیرکل استاندارد استان البرز با اشاره به برنامه‌های تحول در نظام استانداردسازی کشور افزود: حرکت به سمت استانداردهای روزآمد و استفاده از ظرفیت مقررات فنی، می‌تواند ضمن تسهیل فرایندهای تولید، زمینه حضور مؤثرتر محصولات ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی فراهم کند.

جوادی، تدوین «نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور» را از اقدامات مهم این حوزه برشمرد و گفت: این سند در شهریور سال گذشته در یکصد و هجدهمین جلسه شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسید. نقشه راه یادشده با بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و متناسب با شرایط کشور، در قالب ۱۲ راهبرد و با افق ۲۰ ساله تدوین شده است.

وی یکی از محورهای اصلی این برنامه را تغییر رویکرد از استانداردهای اجباری به سمت تدوین و اجرای مقررات فنی متناسب با هر حوزه عنوان کرد و توضیح داد: بر اساس رویکرد جدید و در چارچوب تبصره یک ماده ۳ قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با توجه به استانداردهای ملی و بین‌المللی، مقررات فنی حوزه مسئولیت خود را تدوین، اجرا و بر اجرای آن نظارت کنند.

به گفته مدیرکل استاندارد البرز، در این الگو مسئولیت تدوین مقررات، اجرا و نظارت تخصصی بر عهده دستگاه اجرایی و تنظیم‌گر هر بخش قرار می‌گیرد و سازمان ملی استاندارد نیز وظایف نظارتی خود را در مراحل مختلف این فرایند دنبال خواهد کرد.

جوادی برای تشریح این تغییر رویکرد به زنجیره تولید گندم و آرد اشاره کرد و گفت: در این زنجیره، از مراحل کشت گندم در مزرعه تا فرایندهای تولید در کارخانه، مقررات فنی و استانداردهای مرتبط باید با همکاری سازمان ملی استاندارد و دستگاه تنظیم‌گر تدوین، در صورت نیاز بازنگری و اجرا شوند.

وی افزود: اجرای این الگو، مسئولیت دستگاه‌های تنظیم‌گر و واحدهای تولیدی را در قبال کیفیت محصولات و پاسخگویی به مردم افزایش می‌دهد.

مدیرکل استاندارد استان البرز همچنین از تصویب ساختار جدید سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد و گفت: تغییرات مربوط به ساختار داخلی این سازمان در حال انجام است و قرار گرفتن البرز در صدر کشور از نظر تعداد واحدهای تولیدی و خدماتی برگزیده استاندارد، در کنار اجرای برنامه‌های تحول در نظام استانداردسازی، اهمیت کیفیت تولید و رعایت الزامات فنی را در یکی از استان‌های صنعتی کشور برجسته می‌کند.